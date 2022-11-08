Что сделать, чтобы телефон не глючил: советы, которые помогут вернуть гаджет к жизни
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Полезные советы, как продлить жизнь своему смартфону
Со временем, как бы вы не ухаживали за своими гаджетами, любой телефон начинает хуже работать, может зависать, глючить и хуже откликаться на команды. Рассказываем, какие на это есть причины, и что можно сделать, чтобы телефон работал намного лучше и быстрее.
Об основных причинах, по которым начинает глючить смартфон, рассказал портал itechua. Также далее в материале вы сможете узнать, как можно сделать так, чтобы телефон работал быстрее. Отметим также, что не стоит заниматься "самолечением", и в случае появления проблем рекомендуется отнести свой гаджет в сервисный центр
Почему телефон глючит и зависает
- Перегрузка программами — контролируйте, чтобы на вашем гаджете не закончилась оперативная память. В случае недостатка памяти — телефон начнет медленно работать и периодически подвисать. Как исправить ситуацию: закройте все неиспользуемые программы.
- Накопившийся кэш — временные файлы приложений также забивают память смартфона и влияют на его скорость. Как исправить ситуацию: просто очистить кэш. Как это сделать — мы писали ранее.
- "Убита" внутренняя память — недостаток свободного места в памяти телефона значительно влияет на его работу. Как исправить проблему – удалите все ненужное с гаджета, или перенесите файлы в любое облачное хранилище, на карту SD или посторонний носитель.
- Программный сбой — телефон может глючить из-за временного программного сбоя, или программном сбое операционной системы или сбое прошивки. Как исправить ситуацию: в первом случае — может помочь перезагрузка, во втором — нужно заменить или обновить его программное обеспечение.
- Вирусы — обязательно проверяйте телефон на наличие вирусов или вирусных приложений с помощью антивирусной программы. Кроме того, рекомендуется удалить приложения, загруженные перед тем, как смартфон начал тормозить и плохо работать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента не рекомендуется заряжать мобильный телефон. А также мы сообщали, когда же лучше всего ставить смартфон на зарядку.