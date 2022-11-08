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Что сделать, чтобы телефон не глючил: советы, которые помогут вернуть гаджет к жизни

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Что делать, чтобы телефон не глючил Новость обновлена 08 ноября 2022, 10:31
Что делать, чтобы телефон не глючил. Фото pexels.com

Полезные советы, как продлить жизнь своему смартфону

Со временем, как бы вы не ухаживали за своими гаджетами, любой телефон начинает хуже работать, может зависать, глючить и хуже откликаться на команды. Рассказываем, какие на это есть причины, и что можно сделать, чтобы телефон работал намного лучше и быстрее.

Об основных причинах, по которым начинает глючить смартфон, рассказал портал itechua. Также далее в материале вы сможете узнать, как можно сделать так, чтобы телефон работал быстрее. Отметим также, что не стоит заниматься "самолечением", и в случае появления проблем рекомендуется отнести свой гаджет в сервисный центр

Почему телефон глючит и зависает

  • Перегрузка программами — контролируйте, чтобы на вашем гаджете не закончилась оперативная память. В случае недостатка памяти — телефон начнет медленно работать и периодически подвисать. Как исправить ситуацию: закройте все неиспользуемые программы.
  • Накопившийся кэш — временные файлы приложений также забивают память смартфона и влияют на его скорость. Как исправить ситуацию: просто очистить кэш. Как это сделать — мы писали ранее.
  • "Убита" внутренняя память — недостаток свободного места в памяти телефона значительно влияет на его работу. Как исправить проблему – удалите все ненужное с гаджета, или перенесите файлы в любое облачное хранилище, на карту SD или посторонний носитель.
  • Программный сбой — телефон может глючить из-за временного программного сбоя, или программном сбое операционной системы или сбое прошивки. Как исправить ситуацию: в первом случае — может помочь перезагрузка, во втором — нужно заменить или обновить его программное обеспечение.
  • Вирусы — обязательно проверяйте телефон на наличие вирусов или вирусных приложений с помощью антивирусной программы. Кроме того, рекомендуется удалить приложения, загруженные перед тем, как смартфон начал тормозить и плохо работать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента не рекомендуется заряжать мобильный телефон. А также мы сообщали, когда же лучше всего ставить смартфон на зарядку.

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#Технологии #Гаджеты #Телефон