Что сделать, чтобы телефон не глючил: советы, которые помогут вернуть гаджет к жизни

Полезные советы, как продлить жизнь своему смартфону

Со временем, как бы вы не ухаживали за своими гаджетами, любой телефон начинает хуже работать, может зависать, глючить и хуже откликаться на команды. Рассказываем, какие на это есть причины, и что можно сделать, чтобы телефон работал намного лучше и быстрее.

Об основных причинах, по которым начинает глючить смартфон, рассказал портал itechua. Также далее в материале вы сможете узнать, как можно сделать так, чтобы телефон работал быстрее. Отметим также, что не стоит заниматься "самолечением", и в случае появления проблем рекомендуется отнести свой гаджет в сервисный центр

Почему телефон глючит и зависает

Перегрузка программами — контролируйте, чтобы на вашем гаджете не закончилась оперативная память. В случае недостатка памяти — телефон начнет медленно работать и периодически подвисать. Как исправить ситуацию : закройте все неиспользуемые программы.

— контролируйте, чтобы на вашем гаджете не закончилась оперативная память. В случае недостатка памяти — телефон начнет медленно работать и периодически подвисать. закройте все неиспользуемые программы. Накопившийся кэш — временные файлы приложений также забивают память смартфона и влияют на его скорость. Как исправить ситуацию : просто очистить кэш. Как это сделать — мы писали ранее.

"Убита" внутренняя память — недостаток свободного места в памяти телефона значительно влияет на его работу. Как исправить проблему – удалите все ненужное с гаджета, или перенесите файлы в любое облачное хранилище, на карту SD или посторонний носитель.

— недостаток свободного места в памяти телефона значительно влияет на его работу. – удалите все ненужное с гаджета, или перенесите файлы в любое облачное хранилище, на карту SD или посторонний носитель. Программный сбой — телефон может глючить из-за временного программного сбоя, или программном сбое операционной системы или сбое прошивки. Как исправить ситуацию : в первом случае — может помочь перезагрузка, во втором — нужно заменить или обновить его программное обеспечение.

— телефон может глючить из-за временного программного сбоя, или программном сбое операционной системы или сбое прошивки. : в первом случае — может помочь перезагрузка, во втором — нужно заменить или обновить его программное обеспечение. Вирусы — обязательно проверяйте телефон на наличие вирусов или вирусных приложений с помощью антивирусной программы. Кроме того, рекомендуется удалить приложения, загруженные перед тем, как смартфон начал тормозить и плохо работать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента не рекомендуется заряжать мобильный телефон. А также мы сообщали, когда же лучше всего ставить смартфон на зарядку.