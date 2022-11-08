Почему смартфон быстро разряжается: причины, о которых мало кто знает
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"Садится" любимый гаджет по нескольким причинам
Владельцы смартфонов нередко сталкиваются с такой проблемой, как быстрая разрядка батареи телефона. Причиной этого могут быть как вредные действия самих владельцев относительно их гаджетов, так и другие, не менее важные причины.
Если вам знакома проблема того, что ваш мобильный быстро "садится", ознакомим вас с причинами такого поведения устройства. Это поможет исправить ситуацию или понять, что пора подыскивать новый смартфон, пишет belnovosti.
Почему телефон быстро разряжается
- Температура аккумулятора. В морозную погоду от -5°C, а также при жаре от +30°C заряд падает намного быстрее. Поэтому не стоит оставлять телефон на солнечном подоконнике или в авто.
- Батарею перегревают беспроводные зарядки. Не стоит использовать слишком часто такие зарядные, лучше подключать смартфон к классическому устройству.
- Неоригинальные зарядки. Старайтесь чаще использовать "родные" зарядные устройства.
- Зарядка до 100%. Лучше будет, если отметка уровня заряда будет постоянно находиться в пределах между 30% и 80%.
Ранее "Телеграф" объяснял, почему мобильный телефон сильно нагревается во время зарядки.