Что нужно сделать, чтобы телефон быстрее зарядился: два простых правила

Ускорить зарядку смартфона можно без лишних хлопот

Существует много способ сэкономить заряд аккумулятора мобильного телефона, как и "трюки" по ускорению зарядки. Если вам нужно как можно быстрее получить достаточный заряд гаджета, то стоит учесть некоторые правила.

Издание Usa Today пишет о двух простейших лайфхаках, которые ускорят процесс заряжания смартфона. Они поясняют, можно или нет пользоваться телефоном во время зарядки и почему после подключения устройства к сети нужно обратить внимание на чехол.

Не пользуйтесь телефоном, пока он заряжается

Лучший совет — оставить телефон в покое после того, как подключили его к розетке. Использование телефона во время зарядки может быстро повысить температуру, что приведет к нагрузке на аккумулятор, экран и процессор.

Выньте смартфон из чехла

Чехлы для телефонов могут стать отличным способом персонализировать ваш гаджет и повысить его безопасность. Однако когда дело доходит до зарядки, то чехлы могут вызвать проблемы с температурой.

Когда аккумулятор вашего телефона слишком сильно нагревается, это может привести к повреждению остальной части вашего телефона. В целях безопасности снимайте чехол во время зарядки, особенно если вы заметили, что ваш телефон нагревается, когда он подключен к сети.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, по каким причинам смартфон быстро разряжается. А еще мы писали, какие приложения изнашивают батарею телефона и буквально "сжирают" заряд.