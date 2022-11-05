Почему телефон быстро разряжается: названы главные причины

Причины не зависят от бренда, модели или стоимости смартфона.

Такая проблема, как быстрая разрядка батареи смартфона — очень распространенная среди пользователей, однако мало кто из них знает, почему так происходить. Пора устранять это незнание. Во-первых, причиной могут быть вредные привычки владельцев гаджетов, о которых мы писали ранее, но и это не все.

Как сообщает itechua.com, есть еще как минимум 6 причин, из-за которых смартфон перестает удерживать заряд долгое время. Давайте разбираться, почему же так происходит.

Почему телефон быстро разряжается: главные причины

Износ батареи — чтобы понять так ли это владельцам телефонов на Android и iOS нужно набрать комбинацию: *#*#4636#*#*, и в открывшемся меню выбрать вкладку "Информация о батарее".

— чтобы понять так ли это владельцам телефонов на Android и iOS нужно набрать комбинацию: *#*#4636#*#*, и в открывшемся меню выбрать вкладку "Информация о батарее". Использование телефона во время сильных морозов (от -10 °C), а также в жару, особенно когда телефоны остаются на поверхности, на которую попадают жгучие лучи.

Яркость дисплея. Если яркость установлена в пределах 80-100%, энергозатраты достигают приличных объемов, то и приводит к тому, что батарея разряжается быстрее.

Если яркость установлена в пределах 80-100%, энергозатраты достигают приличных объемов, то и приводит к тому, что батарея разряжается быстрее. Если одновременно включено несколько ресурсных функций (Wi-Fi или мобильный интернет в режиме модема, NFC, Bluetooth, GPS и т.п.).

(Wi-Fi или мобильный интернет в режиме модема, NFC, Bluetooth, GPS и т.п.). За городом , где мобильная связь работает хуже, смартфоны разряжаются быстрее, потому, что устройство постоянно ищет стабильную связь.

, где мобильная связь работает хуже, смартфоны разряжаются быстрее, потому, что устройство постоянно ищет стабильную связь. Мобильные вирусы — важно иметь на своем гаджете антивирус, и не загружать программы из непроверенных и ненадежных источников.

Ранее "Телеграф" разбирался, стоит ли выключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время.