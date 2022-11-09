Как продлить работу смартфона: топ-7 способов, как сэкономить заряд аккумулятора

Советы, как продлит время работы аккумулятора телефона

Когда телефон внезапно садиться, а он еще нужен для звонка или например в качестве фонарика, особенно если учитывать отключения света, нужно срочно что-то придумывать, чтобы он не выключился. Ответ — поставить на зарядку. Идея отличная, но что делать если вы на улице или у вас сейчас нет электричества? Делимся с вами несколькими советами, которые помогут продлить уровень заряда.

В принципе сэкономить заряд батареи телефона достаточно просто. Конечно, его не хватит на целый день, но несколько часов в запасе у вас точно будет, сообщает itechua. Более того, если изначально придерживаться этих советов, телефон будет садиться намного медленнее.

Как сэкономить заряд аккумулятора телефона

Уменьшите яркость дисплея — поскольку экран это главный потребитель энергии, убавьте его яркость до минимально удобной, или включите автоматический режим, чтобы гаджет самостоятельно все регулировал.

— поскольку экран это главный потребитель энергии, убавьте его яркость до минимально удобной, или включите автоматический режим, чтобы гаджет самостоятельно все регулировал. Отдайте предпочтение темным заставкам — черные пиксели на темных картинках не включаются, тем самым "не напрягая" экран использовать много энергии.

Уменьшите время ожидания — чем быстрее погаснет экран, тем меньше энергии потратит телефон.

— чем быстрее погаснет экран, тем меньше энергии потратит телефон. Удалите из дисплея лишнее — чем меньше лишнего на "рабочем столе", тем более стабильный уровень заряда.

— чем меньше лишнего на "рабочем столе", тем более стабильный уровень заряда. Выключите ненужные программы и функции — если вам не нужен сейчас мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth или NFC, то отключите их, и включайте только когда они нужны. Также стоит выключить автоматическое обновление программ.

— если вам не нужен сейчас мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth или NFC, то отключите их, и включайте только когда они нужны. Также стоит выключить автоматическое обновление программ. Сократите вибрации — вибровызов "съедает" много энергии. "Вибрирующая" клавиатура при нажатии — также входит.

— вибровызов "съедает" много энергии. "Вибрирующая" клавиатура при нажатии — также входит. Примите экстренные меры — во многих телефонах есть режим экстремального энергосбережения, который ограничивает работу гаджета, тем самым продлевая работу его батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента не рекомендуется заряжать мобильный телефон. А также мы сообщали, когда же лучше всего ставить смартфон на зарядку.