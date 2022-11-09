Укр

Как продлить работу смартфона: топ-7 способов, как сэкономить заряд аккумулятора

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Чтобы не остаться без связи, важно, чтобы мобильный телефон был заряжен Новость обновлена 09 ноября 2022, 12:17
Чтобы не остаться без связи, важно, чтобы мобильный телефон был заряжен. Фото pexels.com

Советы, как продлит время работы аккумулятора телефона

Когда телефон внезапно садиться, а он еще нужен для звонка или например в качестве фонарика, особенно если учитывать отключения света, нужно срочно что-то придумывать, чтобы он не выключился. Ответ — поставить на зарядку. Идея отличная, но что делать если вы на улице или у вас сейчас нет электричества? Делимся с вами несколькими советами, которые помогут продлить уровень заряда.

В принципе сэкономить заряд батареи телефона достаточно просто. Конечно, его не хватит на целый день, но несколько часов в запасе у вас точно будет, сообщает itechua. Более того, если изначально придерживаться этих советов, телефон будет садиться намного медленнее.

Как сэкономить заряд аккумулятора телефона

  • Уменьшите яркость дисплея — поскольку экран это главный потребитель энергии, убавьте его яркость до минимально удобной, или включите автоматический режим, чтобы гаджет самостоятельно все регулировал.
  • Отдайте предпочтение темным заставкам — черные пиксели на темных картинках не включаются, тем самым "не напрягая" экран использовать много энергии.
  • Уменьшите время ожидания — чем быстрее погаснет экран, тем меньше энергии потратит телефон.
  • Удалите из дисплея лишнее — чем меньше лишнего на "рабочем столе", тем более стабильный уровень заряда.
  • Выключите ненужные программы и функции — если вам не нужен сейчас мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth или NFC, то отключите их, и включайте только когда они нужны. Также стоит выключить автоматическое обновление программ.
  • Сократите вибрации — вибровызов "съедает" много энергии. "Вибрирующая" клавиатура при нажатии — также входит.
  • Примите экстренные меры — во многих телефонах есть режим экстремального энергосбережения, который ограничивает работу гаджета, тем самым продлевая работу его батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента не рекомендуется заряжать мобильный телефон. А также мы сообщали, когда же лучше всего ставить смартфон на зарядку.

Теги:
#Аккумулятор #Телефон