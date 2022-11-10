Почему смартфон перегревается в верхней части: причины "недуга", с которым сталкивается не один "юзер"

Большая нагрузка идет на телефон при нескольких случаях

Бывает так, что смартфон сильно нагревается не только во время зарядки, но и во время самого пользования устройством. О причинах первой проблемы мы писали ранее, теперь рассказываем о последнем случае.

Скорей всего, "взбрыкнула" сенсорная система, пишет belnovosti. Это значит, что перегревание в верхней части гаджета проявляется по причине долгого общения, а также через мессенджеры вроде Skype, Viber, Telegram и другие приложения.

Также причиной перегрева может быть долгая игра на смартфоне, или просмотр видео, сайтов, пребывание в социальных сетях. То есть смартфон будет быстрее нагреваться, если на него будет идти большая нагрузка.

А если сильно нагревается задняя крышка устройства, то это дает о себе знать аккумулятор. В этом случае можно будет просто заменить батарею.

Чтобы мобильный телефон больше не страдал от этого "недуга", специалисты рекомендуют не запускать одновременно несколько тяжелых приложений.

Добавим, что многие владельцы смартфонов со временем сталкиваются с такой проблемой, как быстрая разрядка аккумуляторной батареи телефона.