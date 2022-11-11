Міняй і знову дзвони чи грай: складено рейтинг ремонтопридатності смартфонів 2022 року (відео)

При складанні рейтингу використовувалися новинки, випущені компаніями Apple, Nothing, Samsung, Google та Fairphone

У зв’язку з тим, що сучасні смартфони іноді виходять з ладу або працюють зі збоями, багатьох користувачів цікавить можливість заміни в них різних модулів, що дозволяє не купувати новий гаджет, а користуватись колишнім після заміни.

У зв’язку з цим техноблогер Х’ю Джефріс опублікував цікавий відеоролик, присвячений відразу шести гаджетам, представленим цього року. Порівнявши пристрої Apple, Nothing, Samsung, Google та Fairphone, він склав своєрідний рейтинг, заснований не на технічних характеристиках, а на складності ремонту.

Перше місце блогер присудив iPhone 14, який, за його словами, став "самим модульним" смартфоном компанії останнім часом. Це вирішило проблему із заміною задньої кришки, яку раніше доводилося видаляти лазером або міняти весь корпус. При цьому Pro-версія смартфона має більш "проблемну" конструкцію, тому змогла зайняти лише другий рядок.

Найскладнішим щодо ремонту смартфоном цього року автор ролика назвав Nothing Phone (1). Виробник приділив велику увагу зовнішньому вигляду пристрою, проте максимально ускладнив його розбирання. При "розтину" гаджета великий ризик пошкодження внутрішніх компонентів, а комплектуючі, за словами блогера, відсутні у продажу.

Боротьба за звання ремонтопридатного флагмана всередині свого бренду розгорнулася між Samsung S22 і Google Pixel 7. Крім того, Джефріс включив до списку фіналістів Fairphone 4 із модульною конструкцією. Підсумковий список, за версією автора відео, виглядає так:

Fairphone 4

Samsung S22

Google Pixel 7

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Pro

Nothing Phone (1)

Загальною ж рисою всіх "піддослідних" стало клейове кріплення акумулятора, що ускладнює його заміну. З іншого боку, воно дає змогу надійно зафіксувати цей елемент незалежно від типу внутрішньої конструкції смартфона.

Ролік Х’ю Джефріса

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