Що потрібно зробити, щоб телефон швидше зарядився: два прості правила

Прискорити зарядку смартфона можна без зайвого клопоту

Існує багато способів заощадити заряд акумулятора мобільного телефону, як і "трюки" щодо прискорення зарядки. Якщо вам потрібно якнайшвидше отримати достатній заряд гаджета, варто врахувати деякі правила.

Видання Usa Today пише про два найпростіші лайфхаки, які прискорять процес заряджання смартфона. Вони пояснюють, чи можна користуватися телефоном під час зарядки і чому після підключення пристрою до мережі потрібно звернути увагу на чохол.

Не користуйтеся телефоном, поки він заряджається

Найкраща порада — дати телефон спокій після того, як підключили його до розетки. Використання телефону під час заряджання може швидко підвищити температуру, що призведе до навантаження на акумулятор, екран та процесор.

Вийміть смартфон із чохла

Чохли для телефонів можуть стати чудовим способом персоналізувати ваш гаджет та підвищити його безпеку. Однак коли справа доходить до зарядки, то чохли можуть спричинити проблеми з температурою.

Коли акумулятор телефону занадто сильно нагрівається, це може призвести до пошкодження іншої частини телефону. З метою безпеки знімайте чохол під час заряджання, особливо якщо ви помітили, що ваш телефон нагрівається, коли він підключений до мережі.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, з яких причин смартфон швидко розряджається. А ще ми писали, які програми зношують батарею телефону та буквально "зжирають" заряд.