Чому смартфон перегрівається у верхній частині: причини "недуги", з якою стикається не один "юзер"

Велике навантаження йде на телефон за кількох випадків

Буває так, що смартфон сильно нагрівається не тільки під час зарядки, але й під час користування пристроєм. Про причини першої проблеми ми писали раніше, тепер розповідаємо про останній випадок.

Швидше за все, "взбрикнула" сенсорна система, пише belnovosti. Це означає, що перегрівання у верхній частині гаджета проявляється через довге спілкування, а також через месенджери на кшталт Skype, Viber, Telegram та інші програми.

Також причиною перегріву може бути довга гра на смартфоні, або перегляд відео, сайтів, перебування в соціальних мережах. Тобто смартфон швидше нагріватиметься, якщо на нього йтиме велике навантаження.

А якщо сильно нагрівається задня кришка пристрою, це дає про себе знати акумулятор. В цьому випадку можна буде просто замінити батарею.

Щоб мобільний телефон більше не страждав від цієї "недуги", фахівці рекомендують не запускати одночасно декілька важких програм.

Додамо, що багато власників смартфонів згодом стикаються з такою проблемою, як швидка розрядка акумуляторної батареї телефону.