Чому смартфон швидко розряджається: причини, про які мало хто знає

"Сідає" улюблений гаджет з кількох причин

Власники смартфонів нерідко стикаються з такою проблемою, як швидке розрядження батареї телефону. Причиною цього можуть бути як шкідливі дії самих власників щодо їх гаджетів, так і інші, не менш важливі причини.

Якщо вам знайома проблема того, що ваш мобільний швидко "сідає", ознайомимо вас із причинами такої поведінки пристрою. Це допоможе виправити ситуацію або зрозуміти, що настав час підшукувати новий смартфон, пише belnovosti.

Чому телефон швидко розряджається

Температура акумулятора. У морозну погоду від -5°C, а також при жарі від +30°C заряд падає набагато швидше. Тому не варто залишати телефон на сонячному підвіконні або в авто. Батарею перегрівають бездротові зарядки. Не варто використовувати занадто часто такі зарядні, краще підключати смартфон до класичного пристрою. Неоригінальні зарядки. Намагайтеся частіше використовувати "рідні" зарядні пристрої. Зарядка до 100%. Краще буде, якщо позначка рівня заряду буде постійно перебувати в межах між 30% та 80%.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому мобільний телефон сильно нагрівається під час заряджання.