Що зробити, щоб телефон не глючив: поради, які допоможуть повернути гаджет до життя

Як продовжити життя своєму смартфону?

З часом, як би ви не доглядали своїх гаджетів, будь-який телефон починає гірше працювати, може зависати, глючити і гірше відгукуватися на команди. Розповідаємо, які на це є причини, і що можна зробити, щоб телефон працював набагато краще та швидше.

Про основні причини, через які починає глючити смартфон, розповів портал itechua. Також далі в матеріалі ви зможете дізнатись, як можна зробити так, щоб телефон працював швидше. Зазначимо також, що не варто займатися "самолікуванням", і у разі виникнення проблем рекомендується віднести свій гаджет до сервісного центру

Чому телефон глючить та зависає

Перевантаження програмами — контролюйте, щоб на вашому гаджеті не закінчилася оперативна пам’ять. У разі нестачі пам’яті телефон почне повільно працювати і періодично підвисати. Як виправити ситуацію : закрийте всі програми, які не використовуються.

— контролюйте, щоб на вашому гаджеті не закінчилася оперативна пам’ять. У разі нестачі пам’яті телефон почне повільно працювати і періодично підвисати. закрийте всі програми, які не використовуються. Кеш, що накопичився — тимчасові файли додатків також забивають пам’ять смартфона і впливають на його швидкість. Як виправити ситуацію : просто очистіть кеш. Як це зробити — ми писали раніше.

"Вбита" внутрішня пам’ять — нестача вільного місця в пам’яті телефону значно впливає на його роботу. Як виправити проблему — видаліть все непотрібне з гаджета, або перенесіть файли в будь-яке сховище, на карту SD або сторонній носій.

— нестача вільного місця в пам’яті телефону значно впливає на його роботу. — видаліть все непотрібне з гаджета, або перенесіть файли в будь-яке сховище, на карту SD або сторонній носій. Програмний збій — телефон може глючити через тимчасовий програмний збій, або програмний збій операційної системи або прошивки. Як виправити ситуацію : у першому випадку може допомогти перезавантаження, у другому потрібно замінити або оновити його програмне забезпечення.

— телефон може глючити через тимчасовий програмний збій, або програмний збій операційної системи або прошивки. : у першому випадку може допомогти перезавантаження, у другому потрібно замінити або оновити його програмне забезпечення. Віруси — обов’язково перевіряйте телефон на наявність вірусів або вірусних програм за допомогою антивірусної програми. Крім того, рекомендується видалити програми, завантажені перед тим, як смартфон почав гальмувати та погано працювати.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка не рекомендується заряджати мобільний телефон. А також ми повідомляли, коли найкраще ставити смартфон на зарядку.