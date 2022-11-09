Як продовжити роботу смартфона: топ-7 способів, як заощадити заряд акумулятора

Поради щодо продовження роботи акумулятора телефону

Коли телефон раптово сідати, а він ще потрібен для дзвінка або наприклад як ліхтарик, особливо якщо враховувати відключення світла, потрібно терміново щось вигадувати, щоб він не вимкнувся. Відповідь – поставити на зарядку. Ідея відмінна, але що робити, якщо ви на вулиці або у вас зараз немає електрики? Ділимося з вами кількома порадами, які допоможуть продовжити рівень заряду.

В принципі, заощадити заряд батареї телефону досить просто. Звичайно, його не вистачить на цілий день, але кілька годин у запасі у вас буде точно, повідомляє itechua. Більше того, якщо спочатку дотримуватися цих порад, телефон сідатиме набагато повільніше.

Як заощадити заряд акумулятора телефону

Зменште яскравість дисплея — оскільки екран є головним споживачем енергії, зменште його яскравість до мінімально зручної, або увімкніть автоматичний режим, щоб гаджет самостійно все регулював.

— оскільки екран є головним споживачем енергії, зменште його яскравість до мінімально зручної, або увімкніть автоматичний режим, щоб гаджет самостійно все регулював. Віддайте перевагу темним заставкам — чорні пікселі на темних картинках не включаються, тим самим "не напружуючи" екран використовувати багато енергії.

Зменште час очікування – чим швидше згасне екран, тим менше енергії витратить телефон.

– чим швидше згасне екран, тим менше енергії витратить телефон. Видаліть з дисплея зайве — чим менше зайвого на "робочому столі", тим стабільніший рівень заряду.

— чим менше зайвого на "робочому столі", тим стабільніший рівень заряду. Вимкніть непотрібні програми та функції — якщо вам не потрібен зараз мобільний інтернет, Wi-Fi, Bluetooth або NFC, то відключіть їх і включайте тільки коли вони потрібні. Також варто вимкнути автоматичне оновлення програм.

— якщо вам не потрібен зараз мобільний інтернет, Wi-Fi, Bluetooth або NFC, то відключіть їх і включайте тільки коли вони потрібні. Також варто вимкнути автоматичне оновлення програм. Скоротіть вібрації — вібровиклик "з’їдає" багато енергії. "Вібрувальна" клавіатура при натисканні також входить.

— вібровиклик "з’їдає" багато енергії. "Вібрувальна" клавіатура при натисканні також входить. Вживіть екстрених заходів — у багатьох телефонах є режим екстремального енергоощадження, який обмежує роботу гаджета, продовжуючи тим самим роботу його батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка не рекомендується заряджати мобільний телефон. А також ми повідомляли, коли найкраще ставити смартфон на зарядку.