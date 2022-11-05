Чому телефон швидко розряджається: названі головні причини

Причини не залежать від бренду, моделі чи вартості смартфона.

Така проблема, як швидка розрядка батареї смартфона — дуже поширена серед користувачів, проте мало хто знає, чому так відбуватися. Час усувати це незнання. По-перше, причиною можуть бути шкідливі звички власників гаджетів, про які ми писали раніше, але це не все.

Як повідомляє itechua.com, є ще як мінімум 6 причин, через які смартфон перестає утримувати заряд довгий час. Розбираймося, чому так відбувається.

Чому телефон швидко розряджається: головні причини

Знос батареї — щоб зрозуміти так це власникам телефонів на Android і iOS потрібно набрати комбінацію: *#*#4636#*#*, і у меню вибрати вкладку "Інформація про батарею".

— щоб зрозуміти так це власникам телефонів на Android і iOS потрібно набрати комбінацію: *#*#4636#*#*, і у меню вибрати вкладку "Інформація про батарею". Використання телефону під час сильних морозів (від -10 °C), а також у спеку, особливо коли телефони залишаються на поверхні, на яку потрапляють пекучі промені.

Яскравість дисплея. Якщо яскравість встановлена в межах 80-100%, енерговитрати досягають пристойних обсягів, то і призводить до того, що батарея розряджається швидше.

Якщо яскравість встановлена в межах 80-100%, енерговитрати досягають пристойних обсягів, то і призводить до того, що батарея розряджається швидше. Якщо одночасно увімкнено кілька ресурсних функцій (Wi-Fi або мобільний інтернет у режимі модему, NFC, Bluetooth, GPS тощо).

(Wi-Fi або мобільний інтернет у режимі модему, NFC, Bluetooth, GPS тощо). За містом , де мобільний зв’язок працює гірше, смартфони розряджаються швидше, тому що пристрій постійно шукає стабільний зв’язок.

, де мобільний зв’язок працює гірше, смартфони розряджаються швидше, тому що пристрій постійно шукає стабільний зв’язок. Мобільні віруси — важливо мати на своєму гаджеті антивірус і не завантажувати програми з неперевірених та ненадійних джерел.

Раніше "Телеграф" розбирався, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні вночі.