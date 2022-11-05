Чому телефон швидко розряджається: названі головні причини
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Причини не залежать від бренду, моделі чи вартості смартфона.
Така проблема, як швидка розрядка батареї смартфона — дуже поширена серед користувачів, проте мало хто знає, чому так відбуватися. Час усувати це незнання. По-перше, причиною можуть бути шкідливі звички власників гаджетів, про які ми писали раніше, але це не все.
Як повідомляє itechua.com, є ще як мінімум 6 причин, через які смартфон перестає утримувати заряд довгий час. Розбираймося, чому так відбувається.
Чому телефон швидко розряджається: головні причини
- Знос батареї — щоб зрозуміти так це власникам телефонів на Android і iOS потрібно набрати комбінацію: *#*#4636#*#*, і у меню вибрати вкладку "Інформація про батарею".
- Використання телефону під час сильних морозів (від -10 °C), а також у спеку, особливо коли телефони залишаються на поверхні, на яку потрапляють пекучі промені.
- Яскравість дисплея. Якщо яскравість встановлена в межах 80-100%, енерговитрати досягають пристойних обсягів, то і призводить до того, що батарея розряджається швидше.
- Якщо одночасно увімкнено кілька ресурсних функцій (Wi-Fi або мобільний інтернет у режимі модему, NFC, Bluetooth, GPS тощо).
- За містом, де мобільний зв’язок працює гірше, смартфони розряджаються швидше, тому що пристрій постійно шукає стабільний зв’язок.
- Мобільні віруси — важливо мати на своєму гаджеті антивірус і не завантажувати програми з неперевірених та ненадійних джерел.
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