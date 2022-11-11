Український винахід потрапив на обкладинку Time: що відомо про протези Esper Bionics (фото, відео)

Дітище українського стартапу вже отримало дозвіл на продаж у США

Протез руки на штучному інтелекті від українського стартапу Esper Bionics увійшов до списку двохсот найкращих винаходів 2022 року за версією журналу Time.

При цьому видання оцінило пристрій настільки високо, що помістило його на обкладинку нового випуску журналу. Зокрема, зазначається, що цей протез перший у світі, в якому використовуються технології ШІ.

Винахід українців опинився у шістці найкращих у категорії "Доступність".

Завдяки нейромережі протез здатний "вчитися" і "звикати" до свого власника. Тобто, чим більше його використовують, тим більше "інтуїтивно" він виконує дії. Секрет криється у 24 датчиках, що виявляють та обробляють м’язову активність та мозкові імпульси.

З часом протез починає "розуміти" алгоритми людських рухів, що часто повторюються, і вчиться їх передбачати

Сам протез важить 380 грамів і є єдиним дітищем Esper Bionics.

Протез уже отримав схвалення американського медичного регулятора FDA та дозвіл на продаж у США і сподіваються незабаром вийти на український ринок. За заявою розробників, вартість пристрою в Україні буде $6000, а на розвинених ринках – $10 000–16 000, проте даних про ціни на сайті компанії немає, як і повідомлення про старт продажів.

Нагадаємо, у США напередодні склали рейтинг смартфонів за їх придатністю до ремонту та надійності.