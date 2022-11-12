Внучка Софии Ротару в восторге: известный художник Бэнкси подтвердил свое авторство граффити в Бородянке

Художник изобразил девочку-гимнастку на руинах разрушенной врагом многоэтажки

Один из известнейших художников мира Бэнкси (или группа художников, работающих под этим псевдонимом), подтвердил свое авторство граффити на уничтоженном оккупантами доме в киевском пригороде Бородянке.

Вернее, "подтвердил" можно сказать достаточно условно: так как Бэнкси предпочитает анонимность и никогда не показывается на широкой публике, есть только один способ, которым он указывает на свои работы – публикации в его аккаунте в Instagram.

И вот именно в этой социальной сети несколько часов назад появилось изображение граффити на разрушенном рашистами доме с бесхитростной подписью "Бородянка, Украина".

Разрушенная многоэтажка в Бородянке

Другими словами, размещая фото граффити в социальной сети, Бэнкси дает косвенное подтверждение, что является их автором.

На указанном граффити изображена девочка-гимнастка, которая исполняет упражнение, стоя на руках. Возможно, таким образом художник хотел показать, что жизнь в городе продолжается, несмотря на все усилия оккупантов предать его разрушению и забвению.

Так как Бэнкси давненько публиковал фото своих работ, читатели блога встретили новое произведение с восторгом.

"Король вернулся", "Изумительный Бэнкси! Вперед, Украина!", "Слава Украине", — сказано в комментариях.

А самой первой свою реакцию на снимок показала внучка Софии Ротару Соня Евдокименко. Она в своей привычной манере поставила сердечки в цветах украинского флага и изобразила эмодзи "аплодисменты". Очевидно, девушка знает о ценности публикации работа в Instagram Бэнкси и по достоинству оценила данный факт.

Комментарии к граффити Бэнкси

Напомним, что Бэнкси обычно старается реагировать на самые актуальные проблемы современности, поэтому нет ничего удивительного в том, что его граффити появилось в разрушенной врагом Бородянке.