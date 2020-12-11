Чихающая бабушка стала героиней нового рисунка Бэнкси (фото)

На юго-западе Великобритании, на одной из улиц британского города Бристоль появилось новое граффити таинственного британского художника Бэнкси.

На стене одного из домов автор нарисовал бабушку в длинной юбке, оранжевом свитере и голубом платке, которая так сильно чихнула, что у нее изо рта даже вылетела вставная челюсть, не говоря уже о трости и сумочке.

Свое авторство Бэнкси подтвердил, опубликовав снимки новой работы на своей странице в Инстаграме и на своем сайте. Свое произведение он назвал «Aachoo!!»("Апчхи!").

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy)

Один из жителей улицы, где обнаружили рисунок, Дейл Комле утверждает, что утром 10 декабря собственными глазами видел таинственного художника.

Отметим, что кто такой Бэнкси до сих пор остается загадкой. Известно только то, что он родом из Бристоля и приехал в Лондон в конце 1990-х годов.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что одно из произведений Бэнкси продали на аукционе за 170 тысяч евро.