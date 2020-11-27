Произведение Banksy продано на аукционе в Нидерландах за €170 тысяч (фото)

Картина таинственного уличного художника Banksy под названием "Птица с гранатой" ушла с молотка в Нидерландах в четверг, 26 ноября, за 170 тысяч евро (около 6 миллионов гривен).

Произведение искусства, созданное в 2002 году, досталось голландскому коллекционеру, сообщает dpa international.

Отмечается, что картина происходит из частной коллекции Джейми Вуда, сына легендарного гитариста Rolling Stones Рона Вуда.

На картине изображена птица с ручной гранатой, свисающей из клюва.

Личность Banksy остается загадкой. Известно, что он родом из Бристоля на юго-западе Англии и приехал в Лондон в конце 1990-х годов. Он сделал себе имя с помощью социально критических и в основном спорных изображений, которые часто появляются без предупреждения.

Ранее сообщалось, что уличный художник Banksy показал свое новое граффити - "Девочка с хула-хупом".