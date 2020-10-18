Девочка с хула-хупом: Banksy представил свою новую работу (Фото)

Художник Бэнкси подтвердил свою новую работу, которая недавно появилась на одном из салонов красоты в городе Ноттингем.

Известный английский художник, который скрывает свою личность под псевдонимом Banksy, подтвердил в субботу, 17 октября, что новое граффити, появившееся на стене салона красоты города Ноттингем, - является его творением.

Об этом он традиционно сообщил на своей официальной странице в Инстаграме.

"Что ж, салон красоты только что подорожал на несколько миллионов", - иронично прокомментировал художник.

View this post on Instagram A post shared by Banksy (@banksy) on Oct 17, 2020 at 2:15am PDT

На фото изображена девочка, которая вместо обруча крутит на поясе велопокрышку. Рядом с граффити лежит поломанный велосипед с отсутствующим задним колесом.

Напомним, что Бэнкси является тем художником, который делает акцент в своих работах на остросоциальные мировые проблемы. Так, в июне художник нарисовал граффити, посвященное протестам в США.

Также, как ранее писал "Телеграф", недавно Бэнкси лишился прав на свою работу "Метатель цветов".