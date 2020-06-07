Бэнкси отреагировал на протесты в США и показал свою новую работу

Известный уличный художник Бэнкси показал свою новую работу, она посвящена проблеме неравенства в США.
Об этом написал Бэнкси в своем Instagram- аккаунте.
Подпись к изображению гласит: "Сначала я подумал, что мне лучше заткнуться и послушать, что говорят об этом черные люди.
Но почему? Ведь это не их проблема, а моя.
Люди другого цвета кожи терпят неудачи из-за системы. Белой системы. Как неисправная труба, она затапливает квартиры людей, живущих внизу. Эта ущербная система превращает их жизнь в страдание, но не их задача ее исправлять. Они и не могут — никто не пустит их в квартиру наверху.
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Это проблема белых. И если белые ее не решат, кто-то поднимется наверх и выбьет дверь",- заявил художник.