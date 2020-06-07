Бэнкси отреагировал на протесты в США и показал свою новую работу

Новости мира:Бэнкси посвятил свою новую работу проблеме неравенства в США.

Известный уличный художник Бэнкси показал свою новую работу, она посвящена проблеме неравенства в США.

Об этом написал Бэнкси в своем Instagram- аккаунте.

Подпись к изображению гласит: "Сначала я подумал, что мне лучше заткнуться и послушать, что говорят об этом черные люди.

Но почему? Ведь это не их проблема, а моя.

Люди другого цвета кожи терпят неудачи из-за системы. Белой системы. Как неисправная труба, она затапливает квартиры людей, живущих внизу. Эта ущербная система превращает их жизнь в страдание, но не их задача ее исправлять. Они и не могут — никто не пустит их в квартиру наверху.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 6 Июн 2020 в 3:30 PDT

Это проблема белых. И если белые ее не решат, кто-то поднимется наверх и выбьет дверь",- заявил художник.