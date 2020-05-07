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"Меняющий игру": в британской больнице нашли новую работу Бэнкси

"Меняющий игру": в британской больнице нашли новую работу Бэнкси
03:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости культуры:В английской больнице нашли новую картину Бэнкси

В английской больнице города Саутгемптон появилась новая работа известного уличного художника Бэнкси.

Монохромную работу размером 1 квадратный метр вывесили в фойе больницы возле отделения скорой помощи, сообщает BBC News.

На ней изображен мальчик, который играется игрушкой медсестрой-супергероем возле мусорной корзины, в которой лежат модели Бэтмена и Спайдермена.

Художник оставил записку работникам больницы, в которой написано: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного добавит красок этому месту, даже несмотря на то что она черно-белая".

 
 
 
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Публикация от Banksy (@banksy)

На рисунок Бэнкси "надели" защитную маску

Как сообщалось ранее, накануне Бэнкси превратил собственную ванную комнату в арт-объект. Уборная превратилась в сборище рисованных крыс, которые якобы взаимодействуют с реальными предметами.

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Картина, Бэнкси, Коронавирус, Covid-19.
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