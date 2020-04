На рисунок Бэнкси "надели" защитную маску

Новости культуры:Авторы обновлённой версии изображения решили таким образом напомнить горожанам о важности личной защиты во время пандемии коронавируса.

На граффити уличного художника Бэнкси "Девушка с проколотым ухом" (The Girl with the Pierced Eardrum) в Бристоле "надели" гигантскую медицинскую маску на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

"Граффити художника "Девушка с проколотым ухом" имеет теперь хирургическую маску для лица, подобную тем, что носят работники службы здравоохранения при лечении пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В 2014 году неуловимый художник создал на стене дома огромную пародию на картину нидерландского живописца Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой", написанной в 1665-1675 годах.

Граффити получило название "Девушка с проколотым ухом" из-за того, что автор "проколол" ухо девушки ящиком для сигнализации, разместив ее на стене как "пирсинг". Теперь на картинке добавилась защитная маска.

На данный момент не известно, сделал ли это сам Бэнкси, поскольку подтверждение от художника в его Instagram не было.