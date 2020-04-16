"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома": Бэнкси посвятил новую работу самоизоляции

Британский художник Бэнкси создал арт-объект, посвященный теме самоизоляции. Фотографии инсталляции он разместил в среду на своей странице в Instagram, передает УНН.
"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", - сопровождает надпись публикацию.
Настоящий ли это дом Бэнкси и именно его ванная комната - неизвестно.
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Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия власти, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.