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"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома": Бэнкси посвятил новую работу самоизоляции

"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома": Бэнкси посвятил новую работу самоизоляции
05:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: Инстаграм

Новости культуры:Бэнкси создал арт-объект на тему самоизоляции.

Британский художник Бэнкси создал арт-объект, посвященный теме самоизоляции. Фотографии инсталляции он разместил в среду на своей странице в Instagram, передает УНН.

"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", - сопровождает надпись публикацию.

Настоящий ли это дом Бэнкси и именно его ванная комната - неизвестно.

 
 
 
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. . My wife hates it when I work from home.

Публикация от Banksy (@banksy)

 

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Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия власти, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.

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Карантин, Бэнкси, Арт-объект.
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