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Анонимность во вред: Бэнкси лишился прав на граффити "Метатель цветов"
Анонимность во вред: Бэнкси лишился прав на граффити "Метатель цветов"

Анонимность во вред: Бэнкси лишился прав на граффити "Метатель цветов"

Анонимность во вред: Бэнкси лишился прав на граффити "Метатель цветов"
Обновлено 18:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Британский уличный художник, который отказывается раскрывать свою личность, лишился прав на одну из своих самых известных работ.

Отказавшийся раскрывать свою личность британский уличный художник Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ под названием "Метатель цветов", сообщает The Guardian со ссылкой на решение Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Художник судился с компанией по производству открыток Full Colour Black.

"Flower Thrower" Бэнкси нарисовал в 2005 году в Иерусалиме. Граффити изображает участника уличных протестов, который замахивается перед броском, но в руке у него, вместо коктейля Молотова, букет цветов.

Дело о правах на картину рассматривали два года. Эксперты суда, отказывая художнику в авторском праве, указали на то, что он сохраняет анонимность и наносит свои работы не на холсты, а на чужую собственность. Такое решение может означать, что и другие товарные знаки Бэнкси теперь находятся под угрозой.

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Бэнкси - это псевдоним всемирно знаменитого мастера стрит-арта, который занимается острополитическим и социальным граффити с 1990-х годов. Настоящее имя художника неизвестно, на этот счет выдвигаются самые разные предположения.

Напомним, в июле работу Бэнкси о COVID-19 пришлось стереть представителям лондонского метро. Как соказалось, согласно общим правилам, в метро Лондона запрещены граффити.

Как сообщалось ранее, в начале июня Бэнкси в своем стиле "отреагировал" на протесты в США.

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Иерусалим, Бэнкси, Метатель цветов, Flower Thrower.

Автор:

Телеграф
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