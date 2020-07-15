Не судьба: новое творение Бэнкси о COVID-19 уничтожили

Новую работу загадочного Бэнкси о коронавирусе пришлось стереть представителям лондонского метро.

Новая работа загадочного уличного художника Бэнкси, которая поощряет носить маски во время пандемии, не долго порадовала поклонников его творчества в лондонском метро. Но, к сожалению, творению было не суждено просуществовать долго.

Представителям администрации метро столицы Великобритании пришлось уничтожить это творение.

В комментарии BBC они объяснились за свои действия. Согласно общим правилам, в метро Лондона запрещены граффити. Таким образом даже творение всемирно известного Бэнкси они были вынуждены уничтожить.

Кроме того, администрация метрополитена предложила художнику альтернативный вариант.

"Мы хотели бы предложить Бэнкси сделать новую версию его работы в нужном месте", – заявили в пресс-службе метрополитена.

Сам знаменитый художник пока никак не отреагировал на эту ситуацию.