Студия Marvel посвятила арт Чедвику Боузману (Фото)

Как сообщается на официальной странице студии в Twіtter, автором рисунка является художник Райан Мейнердинг.
"Легенда. Воин. Король", - говорится в соцсети.
На постере актер изображен в роли Черной Пантеры из фильмов Marvel, а также в мантии - это воспоминание 2018 года, когда Чедвик Боузман выступил перед выпускниками Гарварда с напутственной речью.
Legend. Warrior. King. Thank you to Marvel Studios Head of Visual Development Ryan Meinerding for this beautiful piece of art honoring Chadwick Boseman.https://t.co/ItD7xnFTBU pic.twitter.com/UB8MCp0RSe
— Marvel Studios (@MarvelStudios) September 3, 2020
Напомним, 28 августа, ушел из жизни американский актер Чедвик Боузман, который стал стал успешен в Голливуде после исполнения роли короля Т`Чалла в супергеройском фильме "Черная пантера". Коллеги почтили память актера трогательным видео.
Как сообщалось ранее, художник нарисовал портрет Боузмана двумя цветками.