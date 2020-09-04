Студия Marvel посвятила арт Чедвику Боузману (Фото)

Кинотудия Marvel опубликовала арт, посвященный ушедшему из жизни актеру Чедвику Боузману.

Как сообщается на официальной странице студии в Twіtter, автором рисунка является художник Райан Мейнердинг.

"Легенда. Воин. Король", - говорится в соцсети.

На постере актер изображен в роли Черной Пантеры из фильмов Marvel, а также в мантии - это воспоминание 2018 года, когда Чедвик Боузман выступил перед выпускниками Гарварда с напутственной речью.

Legend. Warrior. King. Thank you to Marvel Studios Head of Visual Development Ryan Meinerding for this beautiful piece of art honoring Chadwick Boseman.https://t.co/ItD7xnFTBU pic.twitter.com/UB8MCp0RSe — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 3, 2020

Напомним, 28 августа, ушел из жизни американский актер Чедвик Боузман, который стал стал успешен в Голливуде после исполнения роли короля Т`Чалла в супергеройском фильме "Черная пантера". Коллеги почтили память актера трогательным видео.

Как сообщалось ранее, художник нарисовал портрет Боузмана двумя цветками.