Студия Marvel посвятила арт Чедвику Боузману (Фото)

Как сообщается на официальной странице студии в Twіtter, автором рисунка является художник Райан Мейнердинг.

"Легенда. Воин. Король", - говорится в соцсети.

На постере актер изображен в роли Черной Пантеры из фильмов Marvel, а также в мантии - это воспоминание 2018 года, когда Чедвик Боузман выступил перед выпускниками Гарварда с напутственной речью.

Legend. Warrior. King. Thank you to Marvel Studios Head of Visual Development Ryan Meinerding for this beautiful piece of art honoring Chadwick Boseman.https://t.co/ItD7xnFTBU pic.twitter.com/UB8MCp0RSe

— Marvel Studios (@MarvelStudios) September 3, 2020