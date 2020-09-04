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Студия Marvel посвятила арт Чедвику Боузману (Фото)

Студия Marvel посвятила арт Чедвику Боузману (Фото)
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Кинотудия Marvel опубликовала арт, посвященный ушедшему из жизни актеру Чедвику Боузману.

Как сообщается на официальной странице студии в Twіtter, автором рисунка является художник Райан Мейнердинг.

"Легенда. Воин. Король", - говорится в соцсети.

На постере актер изображен в роли Черной Пантеры из фильмов Marvel, а также в мантии - это воспоминание 2018 года, когда Чедвик Боузман выступил перед выпускниками Гарварда с напутственной речью.

Смерть Чедвика Боузмана: у Disney нет "плана Б" относительно второй части "Черной пантеры"

Напомним, 28 августа, ушел из жизни американский актер Чедвик Боузман, который стал стал успешен в Голливуде после исполнения роли короля Т`Чалла в супергеройском фильме "Черная пантера". Коллеги почтили память актера трогательным видео.

Как сообщалось ранее, художник нарисовал портрет Боузмана двумя цветками.

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Все по теме:

Marvel, Арт, Чедвик Боузман.

Автор:

Телеграф
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