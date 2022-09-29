Искусство социального протеста: что общего между Бэнкси и женщинами, защищающими Украину

Чем художники покоряют современных людей и откуда берут идеи

Понять современное искусство иногда непросто, потому что оно отображает мир, в котором оказались художники, а мир становится все сложнее. Современное искусство служит катализатором социальных перемен, показывает несправедливость во всех ее формах.

Поэтому современный художник — человек с четкой позицией и рупор общества. Это личность, которая имеет свое мнение и не боится поднимать острые социальные вопросы на пьедестал огласки. Художники вносят свою лепту в расширение человеческой эволюции со многих точек зрения.

Мы попытаемся показать на примерах, как художники инновационно передают свой опыт современной действительности, независимо от жанра, в котором работают.

Провокационный Бэнкси стремится сохранить анонимность

Одним из известнейших таких художников является Бэнкси. Несмотря на мировую известность, провокационный художник стремится сохранить анонимность. Есть те, кто считает, что Бэнкси – это яркий псевдоним, за которым скрывается целая группа уличных художников. Такое предположение основано на мнении, что один человек физически не может рисовать столько граффити, учитывая то, что работы находят в разных уголках мира. КартиныБэнкси стоят сотни тысяч долларов, а за возможность их приобретения соперничают на аукционах.

Необычный эксперимент фотоискусства "7 дней мусора"

Калифорнийский фотограф Грегг Сегал в проекте "7 дней мусора" осветил проблему его утилизации. Идеей послужила проблема количества отходов, которые оставляет человечество в целом и каждый человек в частности. В проекте фотограф задействовал свое окружение. Он привлек друзей, соседей и незнакомых людей, которых попросил принести мусор, накопленный за неделю. Местом съемки стал задний двор Грегга, где он с помощью природных материалов сделал разные фотозоны. Намеревались создать места, напоминающие искусственные ландшафты — лес, пляж и водоем.

"Я сделал снимок сверху, чтобы придать ему характер безучастия. Это своеобразное гнездо, кровать, в которой мы лежим вместе со всем производимым мусором. Фотографии этой серии могут не изменить чьих-то привычек. Но, подняв зеркало и попросив людей взглянуть на себя, я обнаружил, что некоторые рассматривают проблему глубже. Некоторые из тех, кого я сфотографировал, сказали, что процесс хранения мусора, а затем лежания в нем примирил их с тем, сколько отходов они производят", — рассказал Грегг Сегал.

Женская красота во всех ее проявлениях

"Не така, як інші, вона" – арт-проект Дианы Андрунык о красоте "нестандартной внешности". Героини ее фотопроекта излучают уверенность и чувство собственной красоты. У изображенных женщин есть так называемые "недостатки", которые в здоровом обществе уже давно считается навязанными.

"Эстетикой настоящего является внешность, которую называют "не такая". Этим проектом я хотела показать, что такое "нестандарт". Хотя почему мы так говорим, если это стандартная ситуация?"

Если бы у животных был голос, они многое бы сказали

Фотограф и волонтер Ричард Фиббс создал серию снимков под названием "Спаси меня". Мужчина сделал портреты собак, которые пережили тяжелые периоды жизни и оказались в приюте. Некоторые животные имеют увечье. Идея художника - отражение силы и преданности животных. Ведь всем известно, что собаки верны человеку, несмотря на свою хоть и не долгую, но сложную жизнь. Его целью было пробудить в людях сочувствие и показать, что подарить жизнь можно, просто взяв питомца из приюта.

"Фотографии способны вдохновлять и мотивировать на самые замечательные перемены, — говорит Ричард Фиббс. — А иногда пронзительный портрет может сказать даже больше, чем шокирующий рассказ об искалеченной жизни, спасении и прочем, что пришлось испытать четвероногим…"

Женщины, защищающие Украину: проект "Важлива"

"Важлива" – это проект о женщинах и, в первую очередь, для женщин, – говорит автор. – Это фотопроект о красоте без границ и рамок, без стереотипов и предрассудков, без стандартов. История каждой женщины – это история о вдохновении и тотальной мотивации. Мы верим, что участницы проекта, рассказывая свою историю в фотографии, исцеляются и помогают другим вылечить душевные раны, а также понять, что мы, девушки, все одна семья».

Каждая фотография имеет свое начало. Автор проекта верит, что он поможет другим женщинам почувстовать внутреннюю силу.

Искусство и исцеление

Еще одна важная тема в искусстве — депрессия и борьба с ней. Фотограф Кристиан Хопкинс считает, что об этой проблеме надо кричать, чтобы не позволить людям с депрессией поддаться ложному мнению, будто о них забыли. Эти работы о боли всех людей, ведь миссия фотографа – пытаться через искусство воспроизвести голос тех, кто не может говорить. Фотографии передают душевный упадок и подавленность. Цвет фоторабот мрачен, с правильно подобранными оттенками с точки зрения психологии, что делает их тревожными, щемящими.

Современные художники не боятся осуждения и острых тем. Они совмещают искусство и активность, мощно выражают гнев и разочарование. Интерес к таким работам повышает уровень общественного сознания и политического участия. Художники призывают к справедливости во всех областях жизни. Вопрос в том, готовы ли вы к переменам?