Мистецтво соціального протесту: що спільного між Бенксі та жінками, які захищають Україну

Чим митці підкорюють сучасних людей та звідки беруть ідеї

Осягнути сучасне мистецтво іноді непросто, адже сьогоденна творчість відображує світ, у якому опинилися художники, а він стає дедалі складнішим. Мистецтво слугує каталізатором соціальних змін, показує несправедливість в усіх її формах.

Тож сучасний митець — це людина з чіткою позицією та голос суспільства. Це особистість, яка має свою думку та не боїться ставити гострі соціальні питання на п’єдестал розголосу. Художники вносять свій внесок у розширення людської еволюції з багатьох точок зору.

Ми спробуємо показати на прикладах, як митці в інноваційний спосіб представляють свій досвід сучасної дійсності, незалежно від жанру, в якому працюють.

Провокаційний Бенксі прагне зберегти анонімність

Одним із найвідоміших таких художників є Бенксі. Попри свою всесвітню популярність, провокаційний митець прагне зберегти анонімність. Є ті, хто вважає, що Бенксі — це яскравий псевдонім, за яким ховається ціла група вуличних художників. Таке припущення базується на думці, що одна людина фізично не може малювати стільки графіті, враховуючи те, що роботи знаходять у різних куточках світу. Картини Бенксі коштують сотні тисяч доларів, а за можливість їх придбання змагаються на аукціонах.

Незвичайний експеримент фотомистецтва "7 днів сміття"

Каліфорнійський фотограф Грегг Сегал у проекті "7 днів сміття" висвітлив проблему його утилізації. Ідеєю послугувала проблема кількості відходів, яку залишає людство взагалі та кожна людина окремо. В проєкті фотограф задіяв своє оточення. Він залучив друзів, сусідів та незнайомих людей, яких попросив принести сміття, накопичене за тиждень. Місцем зйомки став задній двір Грегга, де він за допомогою природних матеріалів зробив різні фотозони. Наміром було створити місця, які нагадують штучні ландшафти — ліс, пляж та водойму.

"Я зробив знімок зверху, щоб надати йому характеру байдужості. Це своєрідне гніздо, ліжко, в якому ми лежимо разом з усім сміттям, яке ми виробляємо. Фотографії цієї серії можуть не змінити чиїхось звичок. Але, піднявши дзеркало й попросивши людей поглянути на себе, я виявив, що деякі розглядають проблему глибше. Деякі з тих, кого я сфотографував, сказали, що процес збереження сміття, а потім лежання в ньому примирив їх із тим, скільки відходів вони виробляють", — розповів Грегг Сегал.

Жіноча краса у всіх її проявах

"Не така, як інші, вона" – арт-проєкт Діани Андруник про красу "нестандартної зовнішності". Героїні її фотопроєкту випромінюють впевненість та почуття власної вродливості. Зображені жінки мають так звані "недоліки", що у здоровому суспільстві вже давно вважається нав’язаними.

"Естетикою сьогодення є зовнішність, яку називають "не така". Цим проєктом я хотіла показати, що є "нестандарт". Хоча чому ми так кажемо, якщо це стандартна ситуація?"

Якби тварини мали голос, вони багато чого б сказали

Фотограф і волонтер Річард Фіббс створив серію знімків під назвою "Врятуй мене". Чоловік зробив портрети собак, які пережили важкі періоди життя й опинились у притулку. Деякі тварини мають каліцтво. Ідея митця — показати силу та відданість тварин. Адже всім відомо, що собаки вірні людині, попри своє хоч і не довге, втім складне життя. Його метою було, пробудити в людях співчуття та показати, що подарувати життя можна, просто взявши пухнастого друга з притулку.

"Фотографії здатні надихати та мотивувати на найчудовіші зміни, — каже Річард Фіббс. — А іноді проникливий портрет може розповісти навіть більше, ніж шокуюча розповідь про покалічене життя, порятунок і все інше, що довелося випробувати чотирилапим…"

Жінки, які захищають Україну: проєкт "Важлива"

"Важлива" – це проєкт про жінок і, в першу чергу, для жінок, – говорить авторка. – Це фотопроєкт про красу без кордонів і меж, без стереотипів і забобонів, без стандартів. Історія кожної жінки – це історія про натхнення і тотальну мотивацію. Ми віримо, що учасниці проєкту, розповідаючи свою історію у фотографії, зцілюються і допомагають іншим вилікувати душевні рани, а також зрозуміти, що ми, дівчата, всі одна сім‘я".

Кожна фотографія має свій початок. Авторка проєкту вірить, що він допоможе іншим жінкам відчути внутрішню силу.

Мистецтво і зцілення

Ще однією важливою темою у мистецтві є депресія та боротьба з нею. Фотограф Крістіан Хопкінс вважає, що про цю проблему треба кричати, не дати людям з депресією піддатися хибним думкам, що про них забули. Ці роботи про біль усіх людей, адже місія фотографа – намагатися через мистецтво відтворити голос тих, хто не може говорити. Фотографії передають душевний занепад та пригніченість. Колір фоторобіт є похмурим, з правильно підібраними відтінками з точку зору психології, що завдає тривожний щем.

Сучасні митці не бояться засудження та гострих тем. Вони поєднують мистецтво і активність, потужно виражають гнів та розчаруванння. Зацікавленість у таких роботах підвищує рівень суспільної свідомості та політичної участі. Митці закликають до справедливості в усіх сферах життя. Питання в тому, чи готові ви до змін?