Бенксі присвятив нову роботу проблемі расизму в США

Новини культури:Вуличний художник Бенксі присвятив свою нову роботу проблемі расизму в США на тлі масових протестів.

«Спочатку я подумав, що мені краще заткнутися і послухати, що говорять про це чорні люди. Але чому? Адже це не їх проблема, а моя. Люди іншого кольору шкіри терплять невдачі через систему. Білу систему. Як несправна труба, вона затоплює квартири людей, які живуть внизу. Ця хибна система перетворює їх життя в страждання, але не їх завдання її виправляти. Вони і не можуть - ніхто не пустить їх в квартиру нагорі. Це проблема білих. І якщо білі її не вирішать, хтось підніметься наверх і виб'є двері », - написав художник в своєму Instagram.

У США понад два тижнів не вщухають протести через загибель афроамериканця Джорджа Флойда.

Його затримали 25 травня в Міннеаполісі за підозрою у використанні підроблених купюр. При затриманні поліцейський натиснув йому коліном на горло, проігнорувавши слова Флойда про те, що він не може дихати.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Banksy (@banksy) 6 Чер 2020 р. о 3:30 PDT

Смерть Флойда викликала хвилю протестів у всіх Сполучених Штатах. Демонстрації переросли в безлади і зіткнення з поліцією. У багатьох містах була введена комендантська година і залучена Національна гвардія.