Художник тонко зобразив реалії сучасної України: картини спричинили фурор у мережі

Роботи художника відображають картину сьогодення.

Відомий полтавський художник Юрій Шаповал пише картини, які емоційно розповідають про те, що відбувається в Україні. Роботи створює у напрямку концептуального мистецтва. У його творах можна побачити дітей на міні, українку з восьминогом, людей, які саджають картоплю під політ ракети та інші актуальні для українців теми.

Свої картини він називає іронічними, проблемними і такими, що наштовхують на роздуми.

"У моєму розумінні мистецтво має нести якусь ідею, наштовхувати людину на якісь думки. Я зображую людину в усіх її проявах — як і позитивних, так і негативних. З гумором, з іронією. Мені це самому дуже близько", — розповів художник в інтервью виданню "Суспільне Полтава".

Нині художник готує авторську виставку у Києві. Свої картини він презентує як в Україні, так і за кордоном.

На запитання, чому саме діти стоять на міні, митець відповів: "Зараз всi дiти України на мiнi. Корабель її залишив, думаючи, що вони загинуть, але щось пішло не так. Це моє бачення, я взагалі зараз рідко замислююсь на смислами, транслюю лише, те, що приходить з неба".

Картина Юрія Шаповала

"Дівчинка і птах"

"На черзі Зміїний"

В соцмережах, де художник розміщує свої картини, українці в коментарях пишуть, що роботи просто вражають і відображають картину сьогодення:

"Реалії сьогодення. Вражаюче та дуже потужно"

"Ви дуже талановитий художник! Кожна робота змушує замислитись і дуже актуальні теми".

"Роботи Yura Shapoval завжди на актуальні та злободенні теми".

"Як завжди чудово, сильно та сумно".

"Дякую. Ти вмієш все сказати правильно через фарбу".

Зазначимо, що українські художники часто малюють карикатури на актуальні зараз теми. Так, у мережі з'явилися картини присвячені російським солдатам, які вбивають людей похилого віку, жінок та дітей, ґвалтують та мародерят.