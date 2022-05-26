Художник тонко изобразил реалии современной Украины: картины произвели фурор в сети

Работы художника отражают картину сегодняшнего дня.

Известный полтавский художник Юрий Шаповал пишет картины, эмоционально рассказывающие о том, что происходит в Украине. Работы создает в направлении концептуального искусства. В его произведениях можно увидеть детей на мине, украинку с осьминогом, людей, сажающих картофель под полет ракеты и другие актуальные для украинцев темы.

Свои картины он называет ироническими, проблемными и наталкивающими на размышления.

"В моем понимании искусство должно нести какую-то идею, наталкивать человека на какие-то мысли. Я изображаю человека во всех его проявлениях – как и положительных, так и отрицательных. С юмором, с иронией. Мне это самому очень близко", – рассказал художник в интервью изданию "Суспільне Полтава".

В настоящее время художник готовит авторскую выставку в Киеве. Свои картины он представит как в Украине, так и за рубежом.

На вопрос, почему именно дети стоят на мине, художник ответил: "Сейчас все дети Украины на мине. Корабль ее оставил, думая, что они погибнут, но что-то пошло не так. Это мое видение, я вообще сейчас редко задумываюсь о смыслах, транслирую только то, что приходит с неба".

Картина Юрия Шаповала

"Девочка и птица"

"На очереди Змеиный"

В соцсетях, где художник размещает свои картины, украинцы в комментариях пишут, что работы просто впечатляют и отражают картину сегодняшнего дня:

"Настоящие реалии. Впечатляюще и очень мощно"

"Вы очень талантливый художник! Каждая работа заставляет задуматься и очень актуальные темы".

"Работы Yura Shapoval всегда на актуальные и злободневные темы".

"Как всегда прекрасно, сильно и грустно".

"Спасибо. Ты умеешь все сказать правильно через краски".

Отметим, что украинские художники часто рисуют карикатуры на актуальные сейчас темы. Так, в сети появились картины посвященные русским солдатам, которые убивают пожилых людей, женщин и детей, насилуют и мародерят.