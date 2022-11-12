Внучка Софії Ротару у захваті: відомий художник Бенксі підтвердив своє авторство графіті у Бородянці.

Художник зобразив дівчинку-гімнастку на руїнах зруйнованої ворогом багатоповерхівки

Один із найвідоміших художників світу Бенксі (або група художників, які працюють під цим псевдонімом ), підтвердив своє авторство графіті на одному з будинків, знищеного окупантами в київському передмісті Бородянці.

Вірніше, "підтвердив" можна сказати досить умовно: оскільки Бенксі віддає перевагу анонімності і ніколи не показується на широкій публіці, є тільки один спосіб, яким він вказує на свої роботи — публікації в його акаунті в Instagram.

І ось саме в цій соціальній мережі кілька годин тому з’явилося зображення графіті на зруйнованому рашистами будинку з нехитрим підписом "Бородянка, Україно".

Зруйнована багатоповерхівка у Бородянці

Іншими словами, розміщуючи фото графіті в соціальній мережі, Бенкс надає непряме підтвердження, що є їх автором.

На вказаному графіті зображено дівчинку-гімнастку, яка виконує вправу, стоячи на руках. Можливо, таким чином художник хотів показати, що життя в місті триває, незважаючи на всі зусилля окупантів зруйнувати його.

Оскільки Бенксі давно публікував фотографії своїх робіт, читачі блогу зустріли новий твір із захопленням.

"Король повернувся", "Дивовижний Бенксі! Вперед, Україно!", "Слава Україні", — сказано в коментарях.

А найпершою свою реакцію на знімок показала онука Софії Ротару Соня Євдокименко. Вона у своїй звичній манері поставила сердечки у кольорах українського прапора та зобразила емодзі "аплодисменти". Очевидно, дівчина знає про цінність публікації робіт в Instagram Бенксі і оцінила цей факт.

Коментарі до графіті Бенксі

Нагадаємо, що Бенксі зазвичай намагається реагувати на найактуальніші проблеми сучасності, тому немає нічого дивного в тому, що його графіті з’явилося у зруйнованій ворогом Бородянці.