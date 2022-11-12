Война — день 262: ВСУ уже зашли в Херсон, но бои на правом берегу Днепра продолжаются

Оперативно о главном 12 ноября

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 262 дня. Несмотря на информацию о том, что украинские подразделения уже вошли в Херсон, общая ситуация на правом берегу остается неясной, поскольку по данным Главного управления разведки большая часть двадцатитысячной группировки оккупационной армии все еще не пересекла Днепр. При этом, новые спутниковые снимки показывают, что часть дамбы возле Новой Каховки была повреждена вследствие взрыва. Если она будет разрушена, то для обширных районов ниже по течению Днепра это может обернуться катастрофой.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Американский генерал Бен Ходжес сделал прогноз, что к лету 2023 года россия потерпит поражение в боях за Крым, а к концу следующего года российский диктатор владимир путин "проигрывает грядущую внутреннюю битву за кремль".

Напомним, данные за 9 ноября доступны в материале: "Война — день 259: ВСУ с боями продвигаются на юге Украины".

С информацией за 10 ноября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 260: оккупанты отступают на юге, ВСУ продвигаются на Херсонщине".

О событиях 11 ноября читайте в сводке: "Война — день 261: украинская армия освободила Херсон"