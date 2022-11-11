Может обернуться катастрофой: повреждения Каховской ГЭС показали из космоса (фото)

В настоящее время неизвестно, находится ли сброс воды под контролем

На дамбе Каховской ГЭС зафиксированы свежие повреждения. Благодаря снимкам спутников Maxar заметно, что на ней отсутствует три пролета.

Снимки, которые обнародовало издание CNN, показывают, что из трех шлюзовых ворот вытекает вода. Отмечается также, что не совсем понятно, что происходит с самой дамбой, поскольку по снимку сложно оценить, какие повреждения она получила и находится ли сброс воды под контролем.

Отмечается, что сообщения о взрыве в районе дамбы появились еще вечером четверга, 10 ноября. Издание обратилось за комментарием в Укргидроэнерго, однако там сообщили, что не слышали о новых повреждениях и не могут предоставить дополнительный комментарий.

Повреждения Каховской ГЭС

Сообщается также, что благодаря спутниковым фотографиям Maxar стало известно о том, что за последние сутки в Херсонской области уничтожены или повреждены по меньшей мере семь мостов, из которых четыре позволяли переправиться через Днепр.

Среди них Антоновские автомобильный и железнодорожный мосты через Днепр, автомобильный и железнодорожный в Новой Каховке, шоссейный и пешеходный в селе Тягинка, а также мост через Ингулец в Дарьевке.

Антоновский автомобильный мост

Как сообщалось ранее, информация о том, что оккупанты заминировали дамбу в Новой Каховке стало известно еще в конце октября. После этого российские пропагандисты неоднократно заявляли о том, что якобы украинские войска неоднократно обстреливали дамбу.

Украинские власти при этом неоднократно заявляли, что если дамба будет разрушена, то это может обернуться настоящей катастрофой для районов ниже по течению Днепра.