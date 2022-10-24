Новая Каховка под ударом: оккупанты заявили об обстреле ГЭС (видео)

Обвинить во всем ВСУ они планировали давно

После продолжительных обсуждений информации о том, что Каховская ГЭС может быть взорвана, в понедельник, 24 октября, стало известно, что Вооруженные силы Украины якобы эту электростанцию обстреляли. Также в сети публикуют видео вблизи места происшествия.

Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы и СМИ. Как отмечается, украинские войска якобы обстреляли Новую Каховку Херсонской области из ракетного комплекса "Ольха" и HIMARS, и три из 19 снарядов попали по ГЭС.

Они также отметили, что электростанция продолжает работать. Критических разрушений там нет.

Видео обстрелов

Следует отметить, что Каховская ГЭС находится более чем в 60 км от Херсона и может быть подорвана россиянами, если они захотят приостановить наступление украинских войск на город. В разведке считают, что такая ситуация вполне возможна, но вряд ли россияне создадут масштабные разрушения, ведь это окажет влияние на них самих на оккупированной части левого берега.

Однако, хотя это и не сильно остановит наступление Вооруженных сил Украины, все равно вызовет серьезные последствия. В частности, взрывы на Каховской ГЭС могут оказать сильное влияние на работу Запорожской АЭС.

Каховская ГЭС на карте Украины

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Институте изучения войны рассказали, действительно ли российские оккупанты готовятся взорвать Каховскую ГЭС и обвинить в этом ВСУ. Они также отметили, к каким последствиям это приведет.