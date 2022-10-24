Подрыв Каховской ГЭС: глава ГУР оценил вероятность и рассказал про последствия

Даже частичное разрушение приведет к серьезным последствиям

Минирование Каховской ГЭС россиянами частичное. Чтобы подорвать ее полностью, того что уже сделали россияне недостаточно. Минирование проведено только для частичного разрушения в случае необходимости.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в беседе с "Украинской правдой" Он отметил, что чтобы разрушить ГЭС, нужно не просто "поставить где-то рядом КаМАЗ", а правильно разместить десятки тонн взрывчатки. Либо же атаковать массой ракет.

Буданов не считает, что россияне задумали масштабные разрушения — это вызовет проблемы у них самих. Левобережье Херсонщины будет затоплено, снабжение водой Крыма через подачу воды в Северокрымский канал будет потерянно на неопределенный, но длительный срок. Важно, что будет уничтожена возможность существования Запорожской АЭС — станции неразрывно связаны.

Важное от "Телеграф": Как уничтожение россиянами ГЭС в Каховке отразится на ЗАЭС

Что касается вероятности использования подрыва ГЭС для замедления контрнаступления украинских военных, то Буданов называет срок усложнения продвижения на две недели. Но после этого враг будет вынужден отступать в Крым.

Если разрушение будет частичное — россияне выведут из строя машинные залы и шлюзовую камеры. Использовать ГЭС по назначению будет невозможно. При таком сценарии россияне усложнят продвижение ВСУ, сохранят Северокрымский канал и затопление и разлив воды будут не такими критичными. Буданов также отметил то, что дамба была заминирована еще в апреле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что если Каховская ГЭС будет разрушена — волна достигнет Херсона уже за два часа, затопив все на своем пути. Северокрымский канал после этого восстанавливать будут не менее 5-7 лет. Военные эксперты считают, что подрыв россией дамбы возможен и это продолжение шантажа со стороны рф глобальными катастрофами.