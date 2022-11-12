Настоящие потери россиян под Херсоном, новые планы ВСУ и конец войны: интервью с Владиславом Селезневым

Военный эксперт рассказал "Телеграфу", что будет дальше после успехов ВСУ на юге

Резонансное освобождение Херсона от россии бесспорно — топ-новость, которую Украина терпеливо ждала еще с начала марта. Несмотря на многочисленные просьбы представителей Минобороны Украины дождаться официальных сообщений о ситуации на юге, соцсети разразились победными постами. За поребриком ситуация кардинально противоположная из-за отчаяния путинских ура-патриотов. Начали также неофициально появляться данные о возможных потерях оккупантов, трупы которых очевидцы вроде бы не могли сосчитать в Днепре.

В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович вчера после обеда в своем несколько игривом стиле сообщил, что россияне якобы успели вырваться с правого берега без особых потерь.

"Телеграф" в свою очередь эксклюзивно поинтересовался у военного эксперта, полковника ВСУ Владислава Селезнева, сколько все же действительно живой силы путин мог потерять на Херсонщине по результатам "плановой передислокации" своей не впервые битой армии рф. А также каким образом поражение москвы в Херсоне ударит по кремлю и повлияет на дальнейший ход войны.

О реальных потерях орков в Херсонской области

— Какие общие потери оккупанты могут понести на Херсонском направлении (на правом берегу Днепра) во время наступления ВСУ?

— Смотрите, все мы ждали чудных невероятных цифр вчера утром от украинского Генерального штаба. По сведению было указано более 700 российских трупов. Но акцент был сделан именно на Бахмутском направлении – там понесли самые большие потери российские оккупанты. О Херсонском направлении речь не шла. По всей вероятности, наш Генштаб пока что прорабатывает сводки из регионов и возможно несколько позже будет полная информация о реальных потерях российских оккупантов, действовавших на правом берегу Днепра.

Исходим из следующих соображений: продолжающаяся война является гибридной, в том числе информационной. Но, конечно, нашим я доверяю больше, чем российским спикерам, потому что те врут, как только открывают рот. Я вообще им не верю. Мы же слышали заявления минобороны россии по поводу того, что все российские воины вышли (из Херсона, — Авт.) и ни одной единицы техники не оставили. Надеюсь, что буквально сегодня мы увидим первые кадры именно неоставленной российскими оккупантами техники с Zтками, Vешками и другими индексами.

Считаем следующим образом: 32 тысячи российских солдат было на правом берегу до недавнего времени. Министр обороны Алексей Резников говорил, что по меньшей мере неделю нужно будет оккупантам из россии, чтобы весь этот хлам вывезти. Два дня назад суровкин заявлял, что они выводят, а вчера заявил, что они уже вышли. Как и по каким коммуникациям они это делали? Антоновский мост поврежден. Мост, слепленный из барж под Антоновским, существенно поврежден. То есть, поток техники там не может идти. Мост в районе дамбы в Новой Каховке поврежден. Движение там происходило, но оно не было таким интенсивным, сумасшедшим. Но какая-то техника уходила. Однако вопрос — вся ли она там шла.

— Какова вероятность бегства россиян посредством понтонных переправ и паромов, где именно?

— Много техники таким образом не перевезешь из-за, опять же, фактора интенсивности движения. Она не слишком высока. Что нам сообщает украинская разведка? Якобы россияне вывезли всю технику и личный состав элитных военных подразделений, а именно десантно-штурмовых войск. Стрелковые подразделения не вывели, танки не вывели, чмобиков не вывели. Кто-то там пытается спасаться с помощью каких-то подручных средств — кто-то где-то лодку украл или катер, или еще как-то убегает. То есть получилось, как в известной фразе "спасение утопающих — дело рук самих утопающих".

Следовательно, сейчас прогнозировать, какие именно потери оккупантов по количеству 200-х, 300-х, а также попавших в украинский плен крайне тяжело. Ситуация очень динамичная. Только появляется информация о продвижении украинских сил и средств. Ведь очевидно, что, например, есть часть россиян, которые находятся на тех территориях, где еще нет украинских сил обороны. Или, скажем, в Херсоне где-нибудь по подвалам, по домам сидят — мы их пока не нашли. То есть, нужно определенное время. Очевидно, что стабилизационные меры, включающие поисково-рейдовые действия с целью выявления и уничтожения российских оккупационных войск, будут продолжаться еще определенный период времени.

Хотя здесь для россиян-воинов, находящихся на правом берегу Днепра, есть определенная "вилка": либо они сдаются в украинский плен, либо будут "двухсотыми". Иного варианта для них нет. Потому что переправляться вплавь Днепр в ноябре уже сложно из-за прохладной воды. Других путей нет. Меры и силы для контратак, думаю, что у россиян отсутствуют. Нет ни ресурсов, ни вообще таких планов, потому что это невозможно. К тому же, после того, как они взорвали Антоновский мост и мост в Новой Каховке, остаются лишь упомянутые выше паромные переправы.

О деоккупации левобережья Херсона

— Какие могут быть шансы на форсирование Днепра Вооруженными Силами, чтобы развить контрнаступление и деоккупацию Херсонщины уже на левом берегу Днепра?

— Одна из причин, почему здесь и сейчас украинские силы обороны не начнут форсировать Днепр, чтобы буквально по пятам преследовать российских оккупантов, связано с тем, что пересечение реки (тем более Днепра) сложная военная операция. Она предполагает очень высокие потери личного состава. Если проводить исторические аналогии и вспомнить штурм советскими войсками Киева в 1943 году, то речь шла о потере несколько сотен тысяч личного состава. Конечно, сейчас изменились возможности, технологии и всё такое. Но даже если речь пойдет о тысячах украинских потерь, на такой вариант развития ситуации Генеральный штаб ВСУ не пойдет. Жизнь и здоровье наших защитников бесценны.

Ранее, кстати, об этом говорил представитель ОП Арестович, что будет избираться другой путь для деоккупации левого берега Днепра. Он не говорит о каком именно, и это совершенно очевидно, потому что враг не должен знать, каким образом мы будем освобождать левобережье Херсонской области.

— Так какие же гипотетические варианты могут быть?

Есть один очень интересный момент. Он публичен, поэтому я могу о нем говорить. В рамках очередного транша военно-технической помощи от наших американских партнеров Украина получит 40 бронекатеров. Пока не знаю их полной спецификации… но, во-первых, уже можем подсчитать, какое количество десанта эти корабли могут перемещать. И во-вторых, понять, где именно их можно использовать. Ведь рек на территории нашей страны не так уж мало.

Мы можем говорить об их использовании, начиная с северного фланга украинского фронта. Возможно, эти катера ВСУ могут задействовать в акватории Киевского моря и, соответственно, прикрывать территорию Киевской области с севера от нашего недружественного соседа — Республики Беларусь. Их могут использовать в акватории Южного Буга, чтобы проводить разного рода мероприятия по блокированию и уничтожению российских группировок, действующих в районе Кинбурнской косы. Могут использоваться эти плавсредства на реке Днепр. Например, несколько южнее Запорожья и т.д.

Но наверняка об этом вам никто не скажет, даже если бы и знал. Наш Генштаб абсолютно рационально исходит из тех соображений, что он знает, что ему нужно, где именно и в каком количестве. Ведь надо понимать, что получение такого специфического продукта, как бронекатера, это же решение не вчера было принято, а сегодня мы уже его получили. То есть, определенная подготовительная процедура проходила для того, чтобы в определенное время украинская армия имела то, что ей нужно. Это долгосрочная планировка и все продумано Генштабом.

— Каков был план освобождения Херсона? Это же не спонтанная операция в стиле взяли автоматы и побежали в атаку…

— Если мы вспомним генерала Кирилла Буданова, помните, как два месяца назад он рассказывал о том, что до конца ноября Херсон будет освобожден? И сколько тогда скепсиса было внутри украинской среды, мол, откуда украинский генерал знает, что именно до конца ноября, ведь под Херсоном более 30 тысяч стоят военных россии, лучшие их части и подразделения, плюс куча артиллерии, авиация и т.д. А также из Крыма недалеко лететь тем же российским самолетам-штурмовикам и вертолетам, чтобы атаковать нас с воздуха, в случае если мы будем освобождать облцентр. Плюс — местность, там голая степь. К тому же погодные условия, когда все поля раскисли и бронетехника там не пройдет. Но что мы видим?

То, что наши воины герои, это одно условие – оно крайне важно. Но интересно, что генерал Буданов говорил об этом еще задолго до реализации этого плана (освобождения Херсона — Авт.). К чему я веду: есть стратегическое планирование, видение общего театра военных действий и понимание, где и когда и каким образом будет освобождена наша земля от врага.

Какой будет война после освобождения Херсона

— Станет ли освобождение Херсона переломным моментом в войне против россии?

— Опять же, возвращаясь к вопросу об отечественной разведке, ориентирую вас на следующую дату. Буданов сказал, что до конца мая следующего года вся территория Украины будет освобождена. Причем он в этом плане синхронизирован с заявлениями Курта Волкера (бывшего представителя президента США в Украине) и генерала Бена Ходжеса, бывшего командующего войсками Штатов в Европе (это известный специалист и сегодня наиболее авторитетный среди военных экспертов США).

Это тот же генерал, который, во-первых, в свое время предрек, что путинская армия будет пытаться пробить сухопутный коридор из Донецка в Симферополь. Хотя все ему говорили, зачем это, ведь у путина есть Крымский мост и для чего ему тот сухопутный коридор. И во-вторых, он прогнозировал, что российская армия будет пытаться пробить коридор, чтобы получить доступ к днепровской воде, чтобы заполонить Северокрымский канал для водоснабжения Крыма. И тот, и другой вариант российская армия пока реализовала.

— Какую интенсивность боевых действий следует ожидать на юге после освобождения Херсона?

— Боевые действия на южном фланге украино-российского фронта будут продолжаться. Никто сейчас не скажет, где будет продолжаться украинское контрнаступление с целью деоккупации юга нашей страны. Но то, что он продлится дальше, это очевидно. Также ясно следующее: после масштабного контрнаступления нужна оперативная пауза для украинских Сил обороны. Она будет использована с целью подтягивания артиллерии, в том числе РСЗО HIMARS, подтягивания средств противовоздушной обороны, бронетехники и т.д. Соответственно, проведение стабилизационных действий на освобожденных территориях. Это мы увидели на примере Харьковской области. То же будет происходить и в Херсонской области. То есть боевая работа украинских сил обороны продолжается и протекает она в течение определенного периода времени.

Что касается временных показателей, опять же, никто ничего вам сейчас не скажет наверняка по одной очевидной причине — многое во время украинского контрнаступления зависит от интенсивности объемов и темпов поставки военно-технической помощи нуждам украинского войска.

— Одних бронированных катеров, наверное, будет мало. Что еще нужно ВСУ для закрепления успеха на юге?

- Есть другая хорошая новость. Буквально вчера в новостных лентах появилось сообщение о том, что собирается следующий седьмой "Рамштайн".

Понятно, что более 50 стран-участниц этого проекта снова будут работать над кейсом предоставления военно-технической помощи для ВСУ и других сил обороны, поскольку оружие необходимо. Оно нужно в больших количествах, потому что нынешняя кампания – война артиллерии. Очевидно, чтобы Украина имела устойчивое продвижение и развивала наступление, нам нужно достаточное количество и артиллерийских средств, и боеприпасов (соответственно HIMARS и ракет к ним). Потому что без артиллерийской поддержки продвигаться вперед — подвергать наших воинов смертельному риску.