Добровольцев отправят на фронт в Украину

В россии планируют создать первую частную военную компанию при православной церкви. Представители одной из общины морского кронштадтского никольского собора заявили, что создают добровольческие батальоны для отправки на фронт.

Как в субботу, 12 ноября, сообщают российские телеграммы-каналы, организация получила тематическое название "андреевский крест". Именно на ее основе уже начались учения для призванных по мобилизации россиян.

"Чтобы каждый мужчина стал настоящим профи по делу выживания. Все – по благословению настоятеля храма Алексея Ганьжина", — говорится в тексте публикации.

Также отмечается, что параллельно будет продолжаться собрание подготовленных в центре бойцов в добровольческие батальоны, которые в дальнейшем якобы по собственному согласию отправятся в зону так называемой "специальной военной операции" россии под собственным флагом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на границе с Украиной, а именно в Курской и Белгородской областях россии начали формировать центры "подготовки и управления народным ополчением". Управляет ими основатель ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин.