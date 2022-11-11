Война — день 261: украинская армия освобождает юг страны

Оперативно о главном 11 ноября

Широкомасштабное вторжение войск россии в Украину продолжается уже 261 день. Вооруженные силы Украины успешно продвигаются на юге страны и освобождают правый берег Днепра от оккупантов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Никополе слышны взрывы.

Также местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в районе Каховской ГЭС.

Есть информация, что оккупанты на лодках переплывают Днепр, эвакуируясь с правого берега Днепра.

Напомним, о том, что происходило 8 ноября, читайте в сводке: "Война — день 258: ВСУ держат активную оборону, а местами — оттесняют оккупантов".

Данные за 9 ноября доступны в материале: "Война — день 259: ВСУ с боями продвигаются на юге Украины".

С информацией за 10 ноября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 260: оккупанты отступают на юге, ВСУ продвигаются на Херсонщине".