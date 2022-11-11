"россия здесь уже никогда": в соцсетях восторг из-за возвращения Херсона

Новость об освобождении Херсона вызвала бурную реакцию пользователей в сети

Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении продолжается. Сегодня украинские военные зашли в город Херсон, который с марта находился под оккупацией рф. Местные жители восторженно встречали наших воинов, держа в руках украинские флаги.

Информация о том, что ВСУ уже в Херсоне, распространилась по сети едва ли не в первые минуты. Вместе с тем были опубликованы подтверждающие этот факт фотографии и видео, на котором жители города выходят со слезами на глазах встречать украинских воинов. Вскоре новость подтвердили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Новость о ВСУ в Херсоне, которую так долго ждала вся Украина, вызвала бурную реакцию пользователей в сети. Также относительно этого высказались известные украинские блогеры, журналисты, политики и звезды.

Так, на своей странице в Facebook долгожданное событие прокомментировал журналист Юрий Бутусов. Он сообщил, что жители Херсона подготовились к тому, что ВСУ зайдут в город и сорвали российские биг-борды с надписью "россия здесь навсегда".

В комментариях под постом украинцы благодарят наших военных и не перестают высмеивать фразу рф на биг-борде. К слову, они предложили и свой вариант этой надписи.

Мэр города Ровно Александр Третяк в своем Telegram-канале также прокомментировал новость, написав, что Херсон официально возвращается под контроль Украины. Вместе с тем он добавил трогательные видео, на которых видно, как жители Херсона радуются украинским воинам.

Под постом украинцы выразили благодарность военным и тем, кто находясь под оккупацией, не предал Украину.

Блогер Антон Ходза на своей странице в Facebook разделил большую радость украинцев из-за возвращения Херсона, но отметил, рады этому были не все. По его словам, некоторые добровольно сотрудничали с оккупантами и принимали участие в преступлениях.

Политический обозреватель Леонид Швец также высказался на своей странице в социальной сети относительно освобождения Херсона, собрав под постом множество бурных комментариев.

Блогер Денис Попович прокомментировал новость следующим образом:

В своем Telegram-канале украинский политический деятель Сергей Стерненко также опубликовал пост об освобождении Херсона.

В комментариях под постом Стерненко украинцы отметили, что безмерно счастливы от таких новостей. Однако некоторые отметили, что за сегодняшней радостью вскоре последует боль, потому как откроются новые факты зверств россиян.

Украинские звезды также отреагировали на новость об освобождении Херсона нашими военными. Так, известная певица Настя Каменских опубликовала в stories в Instagram видео с центра города, где люди с украинскими флагами встречают военных.

Телеведущий и шоумен Григорий Решетняк опубликовал на своей странице в Instagram фото, сделанное сегодня в Херсоне, и поздравил всех горожан.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал самые интересные видео с грустными коллаборантами, которые считали, что "россия здесь навсегда".