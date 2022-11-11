Вообще не хочу уезжать, все так по-домашнему. В Херсонской области ноют коллаборанты и военные (подборка смешных видео)

Убегая, коллаборанты не скрывают разочарования

Пока российские военные бегут из оккупированных населенных пунктов, в сети появляются новые видео с расстроенными коллаборантами в стиле "не хочу уезжать из Крыма, здесь все по-домашнему". Также появляются фото заброшенных фур и вполне исправной военной техники, которой хвастаются военные ВСУ. Мы собрали для вас самые интересные видео с грустными коллаборантами, которые считали, что " россия здесь навсегда ". Итак:

Плач коллаборантов в авто

Утром по сети разлетелось видео, в котором коллаборанты, российские учителя и пропагандисты спешно покидают город в автомобиле.

"Понимаете, фраза "россия здесь навсегда" мы же все поверили", — жалуется мужчина, не скрывая слез.

"Мы вернемся, не переживайте ", — успокаивают коллаборанта бегущие вместе с ним россияне.

Скылка через приказ бежать

В сети появилось видео, на котором российский военный пропагандист разочарованно рассказывает, что командиры советуют подчиненным переодеваться в гражданское и бежать с юга.

"Ребята, всем привет. Я жив, почти здоров. А что сказать? Все, что я говорил, б***ть, произошло. Тех, кто пытается найти этому оправдание, сравнивать с Бородино или чем-то еще, можете смело посылать к черту. Те, кто сейчас рассказывает о Павловке и сравнивает это с Херсоном, тоже пусть идут к черту. Те, кто считает, что дальше все будет хорошо, тоже идите на **й, потому что в Крыму, б***ть, роют оборонительные укрепления. А в одном подразделении, не буду называть в каком, последний приказ был: переодевайтесь в гражданское и убирайтесь отсюда как хотите. Ну это, чтобы вы поняли весь масштаб катастрофы, к которой нас планомерно ведут", — говорит мужчина.

Выбрасывают форму на свалку

Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram -канале сообщил, что в Херсоне те оккупанты, которые не успели сбежать, переодеваются в гражданское, как им посоветовало командование.

"Лишаются российской униформы и выбрасывают ее на помойку", — пишет Цаплиенко.

В то же время, в Центре национального сопротивления предполагают, что военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы попытаться создать картинку "героического сопротивления" украинским силам обороны.

Бросили водителя фуры

В Херсоне россияне покинули своего водителя с фурой со свининой на ростовских номерах, передает местное издание "Мост". Грузовик на ростовских номерах стоит недалеко от Антоновского моста.

"Очевидно, водитель фуры просто не знает, что ему делать и куда ехать, потому что переправа в Херсоне уже не работает", — добавляют очевидцы.

Оставленный грузовик на ростовских номерах белый Антоновского моста

Не забирают даже новенькие "Тайфуны"

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Telegram-канале сообщил, что ВСУ затрофеили "Тайфун-К" на Херсонском направлении. Бронированный автомобиль находится на вооружении армии россии с 2015 года, а броня должна защищать от пуль калибра 14,5 мм.

"Судя по обнародованному видео, машину оставили в рабочем состоянии. Только поменяем резину на зимнюю и в дорогу", — написал Бутусов.

Как сообщал "Телеграф", в связи с бегством российских войск из Херсона в "патриотических" пабликах стоит исступленный крик и нытье, а свое политическое руководство блоггеры заподозрили в договоренности о сдаче региона.