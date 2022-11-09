Бегство на левый берег не поможет: с какими проблемами столкнутся оккупанты после потери Херсона

Проблемы с логистикой на левом берегу для россиян никуда не денутся

То, что россияне не смогут удержать правый берег Днепра в Херсонской области было понятно еще в июле этого года, однако даже отступление на левый берег им не поможет.

Как сообщил в своем телеграм-канале военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит"), еще летом было понятно, что система обеспечения войсками оккупантов на правом берегу была не эффективной, что намекало на то, что надолго группировка российских войск там задержаться не сможет.

Вместе с тем он отмечает, что несмотря на отсутствие настолько серьезных проблем с логистикой на левом берегу, там у россиян возникают новые проблемы.

В частности, Коваленко отметил, что после освобождения правого берега, только ствольная артиллерия ВСУ сможет создать буфер по линии от Скадовска на Нижние Сирогозы-Михайловку-Токмак.

"А если разместить в Херсоне очень интересные образцы вооружений, то здесь уже и Крымский берег будет в зоне досягаемости. Ну, как Крымский берег… практически 90% полуострова будет находиться в зоне поражения одного очень интересного типа вооружений", — сообщил он.

Что касается количества, то после бегства с правого берега, на левом может оказаться до 40 батальонно-тактических групп, но из-за повреждения моста через Керченский пролив эффективно снабжать их не получится.

По словам Коваленко, это неизбежно приведет к нехватке материально-технического обеспечения, проблем с управлением и регулярным обстрелам со стороны ВСУ, что закончится большими потерями у россиян.

"Так, собственно, левобережье для оккупантов бастион, или очередной плацдарм, поставивший их в суицидально-патовую ситуацию, в которой они будут терпеть, терпеть, терпеть… до следующего "непростого решения", "жеста доброй воли", "передислокации", ну или как-то так. Ответ очевиден. Всему своё время", — написал он.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны россии сергей шойгу и командующий войсками в зоне "спецоперации" сергей суровикин заявили, что в целях сохранения жизней своих военных и боеспособности подразделений было принято решение вывести войска с правого берега Днепра. Однако в Офисе президента призвали украинцев пока особо не радоваться, поскольку пока нет свидетельство того, что россияне действительно готовятся отступать.