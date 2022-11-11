"россия здесь до ноября": в сети смеются над успешным бегством оккупантов с Херсона

Российское "навсегда", которым они увешали весь Херсон, оказалось весьма быстротечным

Оккупанты максимально быстро пытаются оставить оккупированные населенные пункты на Херсонщине, чтобы иметь возможность сохранить себе жизнь во время контрнаступления ВСУ. Как свидетельствуют свежие карты боев, получается это у них не везде прям хорошо. Вероятно, многие из них попадут в плен, а кто-то так навсегда и останется в херсонских степях, удобряя украинский чернозем.

Как водится, многие украинцы уже отреагировали на происходящее с помощью отборного юмора. "Телеграф" решил собрать лучшие реакции, мемы и видео в одном материале, чтобы поднять настроение своим читателям.

Отметим, что многие наши соотечественники "высоко" оценили старания российского генерала Суровикина, который командует "спецоперацией" в Украине. По их мнению, решение насчет отступления оккупантов за Днепр было весьма правильным, но выполняется оно не совсем в точности.

Также многие украинцы фантазируют на тему того, как будет происходить само отступление. Не обошлось и без шуток в сторону самих россиян, которым может не хватить времени эвакуироваться.

Ну и, конечно же, куда же без разномастных мемов по теме?

Напомним, ранее мы делились с читателями подборкой истерических реакций российских пропагандистов, которые плачутся из-за нежелания оставлять Херсон.

Некоторые пользователи, к слову, мастерски связали бегство россиян на левый берег со смертью коллаборанта Кирилла Стремоусова.