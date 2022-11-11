Укр

Россияне мстят: ночью в Николаеве ударили по жилой многоэтажке, есть жертвы (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
В николаевской пятиэтажке после обстрела обвалились перекрытия на всех этажах Новость обновлена 11 ноября 2022, 07:57
В николаевской пятиэтажке после обстрела обвалились перекрытия на всех этажах. Фото https://t.me/mykolaivskaODA

Число жертв может вырасти

В ночь на пятницу, 11 ноября, российские оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего был прилет по многоэтажному жилому дому, — по меньшей мере два человека погибли.

Первым об этом проинформировал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Позже мэр города Александр Сенкевич добавил, что в доме разрушения с пятого по первый этаж.

На данный момент уже известно про двух погибших и двух пострадавших, на месте проводятся поисково-спасательные работы, под завалами еще могут быть люди.

Отмечается, что о взрывах николаевские каналы сообщали около трех часов ночи, — по предварительным данным, запуск ракет мог быть из Каланчака на оккупированной территории Херсонщины.

Ким характеризует это как "ответ" россиян Вооруженным силам Украины.

Фото с места событий впечатляют:

Николаев обстрел сегодня - Жилой дом после взрыва
Перекрытия обвалились, разрушения масштабные
Николаев обстрел сегодня - Жилой дом после взрыва
Число жертв может увеличиться
Николаев обстрел сегодня - Жилой дом после взрыва
Спасатели задействовали спецтехнику
Николаев обстрел сегодня - Жилой дом после взрыва
Делают все возможное, чтобы поскорее разобрать завалы
Николаев обстрел сегодня - Жилой дом после взрыва
Николаев обстрел сегодня - Жилой дом после взрыва

Стоит заметить, что в последние дни ВСУ пошли в прорыв в Херсонской области, освободили ряд населенных пунктов, что привело к отступлению оккупантов из Херсона.

Как сообщал "Телеграф", российские пропагандисты даже утверждают, что украинские военные уже на окраинах Херсона.

Теги:
#Николаев #Обстрел #Погибшие