Россияне мстят: ночью в Николаеве ударили по жилой многоэтажке, есть жертвы (фото)
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Число жертв может вырасти
В ночь на пятницу, 11 ноября, российские оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего был прилет по многоэтажному жилому дому, — по меньшей мере два человека погибли.
Первым об этом проинформировал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Позже мэр города Александр Сенкевич добавил, что в доме разрушения с пятого по первый этаж.
На данный момент уже известно про двух погибших и двух пострадавших, на месте проводятся поисково-спасательные работы, под завалами еще могут быть люди.
Отмечается, что о взрывах николаевские каналы сообщали около трех часов ночи, — по предварительным данным, запуск ракет мог быть из Каланчака на оккупированной территории Херсонщины.
Ким характеризует это как "ответ" россиян Вооруженным силам Украины.
Фото с места событий впечатляют:
Стоит заметить, что в последние дни ВСУ пошли в прорыв в Херсонской области, освободили ряд населенных пунктов, что привело к отступлению оккупантов из Херсона.
Как сообщал "Телеграф", российские пропагандисты даже утверждают, что украинские военные уже на окраинах Херсона.