Россияне мстят: ночью в Николаеве ударили по жилой многоэтажке, есть жертвы (фото)

Число жертв может вырасти

В ночь на пятницу, 11 ноября, российские оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего был прилет по многоэтажному жилому дому, — по меньшей мере два человека погибли.

Первым об этом проинформировал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Позже мэр города Александр Сенкевич добавил, что в доме разрушения с пятого по первый этаж.

На данный момент уже известно про двух погибших и двух пострадавших, на месте проводятся поисково-спасательные работы, под завалами еще могут быть люди.

Отмечается, что о взрывах николаевские каналы сообщали около трех часов ночи, — по предварительным данным, запуск ракет мог быть из Каланчака на оккупированной территории Херсонщины.

Ким характеризует это как "ответ" россиян Вооруженным силам Украины.

Фото с места событий впечатляют:

Перекрытия обвалились, разрушения масштабные

Число жертв может увеличиться

Спасатели задействовали спецтехнику

Делают все возможное, чтобы поскорее разобрать завалы

Стоит заметить, что в последние дни ВСУ пошли в прорыв в Херсонской области, освободили ряд населенных пунктов, что привело к отступлению оккупантов из Херсона.

Как сообщал "Телеграф", российские пропагандисты даже утверждают, что украинские военные уже на окраинах Херсона.