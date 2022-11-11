Антоновский мост таки "все": в сети появились фото разрушенной взрывом переправы

В оккупированном россиянами Херсоне наконец-то "умер" многострадальный Антоновский мост. Согласно предварительным данным, оккупанты, которые накануне самостоятельно "слили" информацию о полном разрушении стратегически важной переправы, очевидно подорвали его во время отхода на левый берег.

Фото и видеоподтверждение на утро пятницы, 11 ноября, массово распространяются в соцсетях.

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