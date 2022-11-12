Планировали расстрелять все село: как живут люди на освобожденных территориях Харьковщины в 10 км от фронта (репортаж)
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Корреспондент "Телеграфа" посетила регион с волонтерской миссией и записала свидетельства украинцев
Чуть больше месяца назад украинская армия освободила захваченную часть Харьковской области. Сейчас города и села приходят в себя после наступления и оккупации российской армией. Люди живут в холодных и темных домах, но готовы терпеть ради победы Украины. Корреспондент "Телеграфа" побывала в регионе с волонтерской миссией и записала показания украинцев.
"Холод мы как-то претерпим. Главное — освободить все наши территории"
Освобожденные поселки в Харьковской области недалеко от границы с россией — серые и холодные. Где-то километров 10-15, и уже будет линия фронта. Взрывы слышны так, будто это соседняя улица. Хотя звуки долетают из Сватово, где сейчас одна из "горячих" точек.
"Это был вылет, я уже различаю эти звуки", – говорит мне семилетний Руслан. Он здесь с мамой живет все время и под оккупацией, и уже после освобождения территорий. Детей здесь, к нашему удивлению, очень много. Несмотря на то, что нормальных условий для существования почти нет. В населенных пунктах дальше Купянска до сих пор круглосуточно нет ни света, ни воды, ни связи. А единственная школа, которая была в районе, недавно разбомблена россией.
Дети вместо привычных уроков и занятий, бегают по грязи, размахивая самодельным оружием, которое кто-то вырезал из дерева.
А взрослые ищут способы как-нибудь согреться. В их домах постоянно – максимум +5 градусов. Некоторые сделали самодельные печки, возле которых греются, на которых готовят еду и возле которых фактически живут. Кто-то носит много теплой одежды — все, что нашлось в доме. Замечаю дедушку, который взял два шерстяных одеяла, которые мы привезли. Он стоит, одетый сразу в две куртки. Говорит, что холодно, но наша победа стоит того, чтобы немного "перетерпеть".
"Сначала было очень тяжело. Первые пять дней русские шли день и ночь вместе со своей техникой. Ко всем в дома они не заходили, но мы постоянно все эти месяцы сидели дома или во дворах, даже за ворота не выходили. Некоторые разговаривали с нами… В основном буряты. Говорили: у нас люди так в городах не живут, как вы в селах. Как это у вас туалет в доме? И вода, и бани, и душ. Они были очень удивлены и даже обижены этим. У нас постоянно что-то прилетало, и выстрелы были постоянные. Однажды приезжала российская гуманитарка. Продуктов почти не было, поэтому кто-то пошел брать. А по телевизору власти говорили брать, только чтобы паспорта не оформляли. А у нас никто и не собирался", — рассказывает Юрий Павлович.
Сейчас, говорит, из дома он с женой перебрался жить в сарай, потому что там поставил самодельную печку: "Холод мы как-то перетерпим. Главное — освободить все наши территории. У меня даже дочь пошла служить в ВСУ. Уже офицером стала. Но не говорит, где служит, чтобы я не нервничал".
Это село визуально, возможно, пострадало немного меньше других населенных пунктов, и точно меньше, чем разбитый Купянск или почти разрушенный Изюм. Но это место, по словам военного, которого тоже встречаем здесь, россияне планировали полностью уничтожить.
"У них были планы расстрелять все село. И мужчин, и женщин, и детей. Все время, что они здесь были, людей не пускали ни в магазин, ни прямо во двор. Им не нравилось, что их здесь не встретили с объятиями, хотя они рассчитывали на другое. Но планам (масштабной казни. — Ред.) помешало то, что этих россиян перебросили в другое место дислокации", — рассказывает военный.
ВСУ также в этом месте можно встретить часто, они охраняют уже освобожденные территории, а иногда, как рассказывают местные, подкармливают людей. Хотя и сами не отказались бы от домашней еды. "Мы очень хотим наших украинских вареников, но сделать их здесь без условий для приготовления пищи никто не может", — говорит высокий улыбающийся военный по имени Иван.
По дороге в другой населенный пункт, еще ближе к фронту, видим уже привычные надписи на воротах: "дети", "здесь живут люди".
Но сейчас за этими воротами нет ни души. Кто-то уехал за границу, кто-то погиб, пытаясь выбраться из-под оккупации, и теперь в этих поселках где-нибудь можно встретить только голодных собак. Ездить здесь еще опасно, ведь россияне оставили много минно-взрывных устройств, а в полях до сих пор можно увидеть трупы рашистов.
"Меня россияне водили в подвал. Я был сторожем в детском лагере, а они туда как раз зашли пожить. Один шел впереди, другой сзади, наставив на меня оружие. Специально показали мне, что автомат на взводе. У меня от того мурашки по коже пошли, чтобы не сказать больше… А потом вообще оставили в подвале… Они хотели ограбить помещение, я этому мешал… Они забирали подушки, одеяла, кровати, бойлеры, даже унитаз забрали… Но воды у них нет, мы так и не поняли, как они им собирались пользоваться", — рассказывает еще один местный дедушка Василий.
"Мы бы здесь жили", — говорили россияне. "Два метра под землей — и живите" — отвечали им"
Россияне, как говорят жители, заходили быстро и, прежде всего, пытались грабить и забирать все, что видели. Потом искали ВСУ, которые, по их мнению, должны остаться в селе, поэтому обыскивали все дома.
"Однажды привезли нам что-то похожее на гуманитарную помощь. Хотя привезенные крупы были все черные. Они кого смогли согнали к машине, а потом начали кричать, издеваться: вы не люди, вы собаки, вы не заслуживаете нормальной еды. Никто у них ничего и не взял, эти буряты потом разбрасывали свою помощь. А некоторые вообще говорили, что хотят жить в Украине. Мол, у нас климат хороший, и люди, и природа. "Мы бы здесь жили", — говорили они. Два метра под землей — и живите", — так им отвечали", — рассказывает местная жительница Наталья. По ее словам, семья почти постоянно находилась в доме и ела то, что было в запасах. Еще рассказывает, как за это время начала учить украинский язык. С нашим изданием она говорит уже на мове.
В этом поселке детей больше всего. Из развлечений у них здесь считать "вылеты" и "прилеты" и гулять на улице, пока не закончился световой день.
Чтобы набрать какую-нибудь воду, местные с пластиковой тарой идут к насосу, откуда течет "техническая".
"За это время к нам никто не приезжал. А у меня ребенок с инвалидностью, он постоянно лежит, и кормить мне его нечем", — признается жительница соседнего с Купянском-Узловым поселка.
"Постоянно стреляли, мы с детьми просто не успели уехать, хотя я бы очень не хотела, чтобы они все это слышали. Мы боялись даже в туалет сходить. Они запугивали нас, говорили, что нам нужно получить российские паспорта, что будут нам давать каждый месяц по десять тысяч рублей", — рассказывает Ирина. Она сама молдаванка, и говорила это россиянам, когда они рассказывали, что приехали освобождать Украину.
"Я 35 лет живу в Украине, и уже считаю себя украинкой, все мои дети родились в Украине. И когда я говорила им это, они просто смеялись в ответ, это же не вписывалось в их картинку "асвабаждения".
Воздух здесь еще напряженный, наэлектризованный, а в глазах людей виден страх. Дети сразу бросаются к сладкому, взрослые стараются набрать побольше еды, старики говорят, что ни при каких обстоятельствах не покинут родные стены. Но в голосах точно стало больше надежды.
Эти люди готовы терпеть почти нечеловеческие условия только ради того, чтобы воспользоваться исторической возможностью окончательно победить россию и ее имперские настроения.
Для тех, кто хочет помочь жителям освобожденных территорий, оставляю свои реквизиты. Уже совсем скоро мы снова поедем туда, чтобы помочь тем, кому это сейчас очень нужно.
Карта ПриватБанка — 4731 2196 4871 5484 (Забелина Юлия Вячеславовна).