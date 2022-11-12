Планировали расстрелять все село: как живут люди на освобожденных территориях Харьковщины в 10 км от фронта (репортаж)

Корреспондент "Телеграфа" посетила регион с волонтерской миссией и записала свидетельства украинцев

Чуть больше месяца назад украинская армия освободила захваченную часть Харьковской области. Сейчас города и села приходят в себя после наступления и оккупации российской армией. Люди живут в холодных и темных домах, но готовы терпеть ради победы Украины. Корреспондент "Телеграфа" побывала в регионе с волонтерской миссией и записала показания украинцев.

"Холод мы как-то претерпим. Главное — освободить все наши территории"

Освобожденные поселки в Харьковской области недалеко от границы с россией — серые и холодные. Где-то километров 10-15, и уже будет линия фронта. Взрывы слышны так, будто это соседняя улица. Хотя звуки долетают из Сватово, где сейчас одна из "горячих" точек.

"Это был вылет, я уже различаю эти звуки", – говорит мне семилетний Руслан. Он здесь с мамой живет все время и под оккупацией, и уже после освобождения территорий. Детей здесь, к нашему удивлению, очень много. Несмотря на то, что нормальных условий для существования почти нет. В населенных пунктах дальше Купянска до сих пор круглосуточно нет ни света, ни воды, ни связи. А единственная школа, которая была в районе, недавно разбомблена россией.

Дети вместо привычных уроков и занятий, бегают по грязи, размахивая самодельным оружием, которое кто-то вырезал из дерева.

Дети играют самодельным деревянным оружием

А взрослые ищут способы как-нибудь согреться. В их домах постоянно – максимум +5 градусов. Некоторые сделали самодельные печки, возле которых греются, на которых готовят еду и возле которых фактически живут. Кто-то носит много теплой одежды — все, что нашлось в доме. Замечаю дедушку, который взял два шерстяных одеяла, которые мы привезли. Он стоит, одетый сразу в две куртки. Говорит, что холодно, но наша победа стоит того, чтобы немного "перетерпеть".

В домах холодно, людям нужны теплые вещи

"Сначала было очень тяжело. Первые пять дней русские шли день и ночь вместе со своей техникой. Ко всем в дома они не заходили, но мы постоянно все эти месяцы сидели дома или во дворах, даже за ворота не выходили. Некоторые разговаривали с нами… В основном буряты. Говорили: у нас люди так в городах не живут, как вы в селах. Как это у вас туалет в доме? И вода, и бани, и душ. Они были очень удивлены и даже обижены этим. У нас постоянно что-то прилетало, и выстрелы были постоянные. Однажды приезжала российская гуманитарка. Продуктов почти не было, поэтому кто-то пошел брать. А по телевизору власти говорили брать, только чтобы паспорта не оформляли. А у нас никто и не собирался", — рассказывает Юрий Павлович.

Сейчас, говорит, из дома он с женой перебрался жить в сарай, потому что там поставил самодельную печку: "Холод мы как-то перетерпим. Главное — освободить все наши территории. У меня даже дочь пошла служить в ВСУ. Уже офицером стала. Но не говорит, где служит, чтобы я не нервничал".

Это село визуально, возможно, пострадало немного меньше других населенных пунктов, и точно меньше, чем разбитый Купянск или почти разрушенный Изюм. Но это место, по словам военного, которого тоже встречаем здесь, россияне планировали полностью уничтожить.

Пожилые люди говорят, что ни за что не покинут родные места

"У них были планы расстрелять все село. И мужчин, и женщин, и детей. Все время, что они здесь были, людей не пускали ни в магазин, ни прямо во двор. Им не нравилось, что их здесь не встретили с объятиями, хотя они рассчитывали на другое. Но планам (масштабной казни. — Ред.) помешало то, что этих россиян перебросили в другое место дислокации", — рассказывает военный.

ВСУ также в этом месте можно встретить часто, они охраняют уже освобожденные территории, а иногда, как рассказывают местные, подкармливают людей. Хотя и сами не отказались бы от домашней еды. "Мы очень хотим наших украинских вареников, но сделать их здесь без условий для приготовления пищи никто не может", — говорит высокий улыбающийся военный по имени Иван.

По дороге в другой населенный пункт, еще ближе к фронту, видим уже привычные надписи на воротах: "дети", "здесь живут люди".

Кое-где на воротах есть надписи: "Люди"

Но сейчас за этими воротами нет ни души. Кто-то уехал за границу, кто-то погиб, пытаясь выбраться из-под оккупации, и теперь в этих поселках где-нибудь можно встретить только голодных собак. Ездить здесь еще опасно, ведь россияне оставили много минно-взрывных устройств, а в полях до сих пор можно увидеть трупы рашистов.

Тут нет никого

"Меня россияне водили в подвал. Я был сторожем в детском лагере, а они туда как раз зашли пожить. Один шел впереди, другой сзади, наставив на меня оружие. Специально показали мне, что автомат на взводе. У меня от того мурашки по коже пошли, чтобы не сказать больше… А потом вообще оставили в подвале… Они хотели ограбить помещение, я этому мешал… Они забирали подушки, одеяла, кровати, бойлеры, даже унитаз забрали… Но воды у них нет, мы так и не поняли, как они им собирались пользоваться", — рассказывает еще один местный дедушка Василий.

"Мы бы здесь жили", — говорили россияне. "Два метра под землей — и живите" — отвечали им"

Россияне, как говорят жители, заходили быстро и, прежде всего, пытались грабить и забирать все, что видели. Потом искали ВСУ, которые, по их мнению, должны остаться в селе, поэтому обыскивали все дома.

"Однажды привезли нам что-то похожее на гуманитарную помощь. Хотя привезенные крупы были все черные. Они кого смогли согнали к машине, а потом начали кричать, издеваться: вы не люди, вы собаки, вы не заслуживаете нормальной еды. Никто у них ничего и не взял, эти буряты потом разбрасывали свою помощь. А некоторые вообще говорили, что хотят жить в Украине. Мол, у нас климат хороший, и люди, и природа. "Мы бы здесь жили", — говорили они. Два метра под землей — и живите", — так им отвечали", — рассказывает местная жительница Наталья. По ее словам, семья почти постоянно находилась в доме и ела то, что было в запасах. Еще рассказывает, как за это время начала учить украинский язык. С нашим изданием она говорит уже на мове.

В этом поселке детей больше всего. Из развлечений у них здесь считать "вылеты" и "прилеты" и гулять на улице, пока не закончился световой день.

Развлечений у детей тут немного

Чтобы набрать какую-нибудь воду, местные с пластиковой тарой идут к насосу, откуда течет "техническая".

"За это время к нам никто не приезжал. А у меня ребенок с инвалидностью, он постоянно лежит, и кормить мне его нечем", — признается жительница соседнего с Купянском-Узловым поселка.

"Постоянно стреляли, мы с детьми просто не успели уехать, хотя я бы очень не хотела, чтобы они все это слышали. Мы боялись даже в туалет сходить. Они запугивали нас, говорили, что нам нужно получить российские паспорта, что будут нам давать каждый месяц по десять тысяч рублей", — рассказывает Ирина. Она сама молдаванка, и говорила это россиянам, когда они рассказывали, что приехали освобождать Украину.

По дороге видим разбитые мосты

"Я 35 лет живу в Украине, и уже считаю себя украинкой, все мои дети родились в Украине. И когда я говорила им это, они просто смеялись в ответ, это же не вписывалось в их картинку "асвабаждения".

Воздух здесь еще напряженный, наэлектризованный, а в глазах людей виден страх. Дети сразу бросаются к сладкому, взрослые стараются набрать побольше еды, старики говорят, что ни при каких обстоятельствах не покинут родные стены. Но в голосах точно стало больше надежды.

Дети сразу бросаются к сладкому

Взрослые стараются набрать побольше еды

Эти люди готовы терпеть почти нечеловеческие условия только ради того, чтобы воспользоваться исторической возможностью окончательно победить россию и ее имперские настроения.

Для тех, кто хочет помочь жителям освобожденных территорий, оставляю свои реквизиты. Уже совсем скоро мы снова поедем туда, чтобы помочь тем, кому это сейчас очень нужно.

Карта ПриватБанка — 4731 2196 4871 5484 (Забелина Юлия Вячеславовна).