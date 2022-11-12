Россиян еще зачищают на правом берегу: актуальные карты боев в Украине

ВСУ продвигаются на юге Украины, на востоке — ожесточенные бои

Украинские военнные завешают очистку правобережной части Херсонской области от россиян. Враг отступил, предварительно разрушв мосты и часть критической инфраструктуры.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, часть российских войск могла остаться на западном берегу Днепра (правом). Официально отвод сил оккупантов закончился.

На востоке россияне продолжают атаковать в районе Бахмута, Авдеевки, Угледара. Они также заявляють про контрнаступление Сил обороны Украины в районе Кременной и Сватово. Украинские силы атакуют российскую логистику и скопления войск в Луганской и Запорожской области. Согласно сводке Генштаба на утро 12 ноября, удалось отбить атаку врага в н.п. Масютовка и Орлянка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Юг Украины

Российские оккупанты официально закончили отступление на восточный левый берег Днепра. Исследователи считают, что часть войск осталась на западном берегу и попытаются отступить к реке либо вести партизанские действия. Снимки со спутников показывают, что мосты на Левобережье разрушены, в том числе и Антоновский, и мост через плотину в Новой Каховке. Враг подготовил первую и вторую линии обороны к югу от Днепра.

Антоновский мост со спутника на 11 ноября

Украинские военные продолжат укреплять контроль над западным берегом. Украинские войска уже в Херсоне и в ближайшие дни освободят еще населенные пункты — в ISW настолько в этом уверенны, что перекодировала всю западную Херсонскую область как освобожденную. В ОК "Юг" отмечают, что зачистка и бои еще продолжаются, хотя украинские военные уже вышли к Днепру и вошли в областной центр. Благодаря подготовке пропаганды, россияне восприняли это отступление более спокойно, чем бегство из Херсона.

Карта контрнаступления ВСУ в Херсонской области

Восток Украины

Россияне заявляют про отражение украинских атак на северо-западе от Сватово, в том числе и в Харьковской области. Также они утверждают, что украинские войска атаковали их на северо-западе от Кременной. Бои идут в районе Лисичанска. Сообщается про атаки россии на востоке Харьковской и западе Луганской области, как считают аналитики — чтобы сдержать украинские силы, а не отвоевать территории. В Луганской области российская логистика под ударом ВСУ.

Карта контрнаступления на северо-востоке Украины

В Донецкой области россияне продолжают атаковать в районе Бахмута и Авдеевки. Под наземными ударами были Бахмут и Соледар, на Авдеевском направлении Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка. Враг продолжает атаковать Павловку на западе Донецкой области. По данным Генштаба атаку россиян удалось отбить, но оккупанты уже заявили про продвижение.

Карта боев на Донбассе

Как ранее сообщал "Телеграф", эксперты считают, что укрепленные позиции врага на левом берегу Днепра станут серьезным препятствием для дальнейшего контрнаступления. В Херсон уже начал возвращаться украинский бизнес — приехавшая фура АТБ произвела фурор в городе.