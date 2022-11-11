В Херсон уже заехала первая фура АТБ: видео вызвало фурор в сети

В Херсон начал возвращаться украинский бизнес

После того, как российская армия заявила, что уходит из правого берега Херсонщины, а ВСУ вошли в областной центр, мирные граждане с улыбками на лицах вышли на улицы встречать наших героев.

Вместе с украинским солдатом в наш Херсон вернулась и простая украинская жизнь, привычными атрибутами которой давным-давно стали всеми известные бренды. С грохотом, включенным сигналом и флагом Украины на кабине в освобожденный Херсон ворвался грузовик АТБ, который привез в областной центр не просто еду, а и воспоминания о той былой жизни, которую хотели у нас отобрать рашисты.

У многих людей вид фуры вызвал неподдельные эмоции, а в сети эффектный приезд в город произвел настоящий фурор. Многие граждане отметили, что с нетерпением ждут, когда на улицах смогут увидеть не только машины этого супермаркета, а и остальных украинских брендов. Ведь за многие годы всё это стало для украинцев родным.

Другие комментаторы отметили, то как эффектно и быстро фура ворвалась в город.

Позже в сети появилось видео, того как фуру уже окружили радостные херсонцы. Граждане не могли сдержать эмоций, а в их руках находились украинские флаги. В комментариях к ролику люди благодарили ВСУ и радовались освобождению украинских городов и сел.

Ранее эксперт Иван Киричевский рассказал, почему отступление россиян оказалось таким быстрым. 11 октября Херсон официально освобожден от оккупации. Россияне контролировали город более 8 месяцев.