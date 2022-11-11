До Херсона вже заїхала перша фура АТБ: відео викликало фурор у мережі

У Херсон почав повертатися український бізнес

Після того, як російська армія заявила, що йде з правого берега Херсонщини, а ЗСУ увійшли до обласного центру, мирні громадяни з усмішками на обличчях вийшли на вулиці зустрічати наших героїв.

Разом з українським солдатом до нашого Херсону повернулося і просте українське життя, звичними атрибутами якого давним-давно стали всіма відомі бренди. З гуркотом, включеним сигналом та прапором України на кабіні до звільненого Херсона увірвалася вантажівка АТБ, яка привезла до обласного центру не просто їжу, а й спогади про те колишнє життя, яке хотіли у нас відібрати рашисти.

У багатьох людей вигляд фури викликав непідробні емоції, а в мережі ефектний приїзд у місто справив справжній фурор. Багато громадян зазначили, що з нетерпінням чекають, коли на вулицях зможуть побачити не лише машини цього супермаркету, а й решту українських брендів. Адже за багато років усе це стало для українців рідним.

Інші коментатори відзначили, як ефектно і швидко фура увірвалася в місто.

Пізніше в мережі з’явилося відео, як фуру вже оточили радісні херсонці. Громадяни не могли стримати емоцій, а в їхніх руках були українські прапори. У коментарях до ролика люди дякували ЗСУ та раділи звільненню українських міст та селищ.

Раніше експерт Іван Киричевський розповів, чому відступ росіян виявився таким швидким. 11 жовтня Херсон офіційно звільнено від окупації. Росіяни контролювали місто понад 8 місяців.