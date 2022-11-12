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Російська православна церква хоче створити ПВК: добровольців відправлятимуть до України

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
Україні потужно протистоять російським військовим угрупованням вже більше дев'яти місяців Новина оновлена 12 листопада 2022, 13:37
Україні потужно протистоять російським військовим угрупованням вже більше дев'яти місяців

Добровольців відправлятимуть на фронт в Україну

У росії планують створити першу приватну військову компанію (пвк) при православній церкві. Представники однієї з громади морського кронштадтського микільського собору заявили, що створюють добровольчі батальйони для відправки на фронт.

Як у суботу, 12 листопада, повідомляють російські телеграм-канали, організація отримала тематичну назву "андріївський хрест". Саме на її основі вже розпочалися навчання для покликаних з мобілізації росіян.

"Щоб кожен чоловік став справжнім профі у справі виживання. Все – з благословення настоятеля храму Олексія Ганьжина", — йдеться в тексті публікації.

Також зазначається, що паралельно триватимуть збори підготовлених у центрі бійців у добровольчі батальйони, які в подальшому нібито за власної згоди відправляться у зону так званої "спеціальної військової операції" росії під власним прапором.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на кордоні з Україною, а саме у Курській та Білгородській областях росії почали формувати центри "підготовки та управління народним ополченням". Керує ними засновник ПВК "Вагнер" євген пригожин.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Добровольчий батальйон