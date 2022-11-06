Бази ПВК "Вагнер" з’являться на кордоні з Україною: що росіяни задумали цього разу

ПВК "Вагнер" будує на кордоні з Україною "центри підготовки ополчення"

На тлі масової втечі росіян із країни, у Курській та Білгородській областях, які розташовані на кордоні України, почали формувати Центри "підготовки та управління народним ополченням" під керівництвом засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як повідомляє "Нова Газета", відповідну інформацію підтвердили у пресслужбі Пригожина, яка підтвердила, що саме голова "Вагнера" фінансуватиме ці центри.

Сам Пригожин переконаний, що "ополчення" має бути сформоване з мешканців саме цих областей, а матеріальним забезпеченням має займатися місцевий бізнес.

"Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 — статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність", — каже він.

За його словами, подібний принцип має бути втілений на ротаційній основі, тобто кожному чоловікові він пропонує один тиждень на місяць проводити "в окопах", а ще три будинки та на виробництві.

Крім того, Пригожин запропонував нагороджувати підприємства медалями за "громадянську позицію" та надання "добровольців". Що стосується озброєння, то він переконаний, що в окопах усім необхідно мати бойову зброю, проте на громадянці її обіг варто обмежити.

Як повідомлялося раніше, ПВК "Вагнера" бере участь у війні проти України з перших тижнів вторгнення, наразі їхня активність найбільш помітна в районі Бахмута.

При цьому найманці, як і інші російські частини, зазнали величезних втрат, через що Пригожину довелося вирушити в колонії, щоб завербувати на війну ув’язнених.

Цікаво, що після цього ув’язнених почало вербувати й російське міністерство оборони. Спочатку це відбувалося в рамках формування нового підрозділу "Шторм", проте пізніше на федеральному рівні було ухвалено закон, який дозволяє набирати в армію людей з непогашеною судимістю.